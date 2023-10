La Juventus lo riporta ‘a casa’: colpo dalla rivale

L’intenzione della Juventus è quello di riportarlo a casa, a partire dalla prossima stagione sportiva

Un vero e proprio colpo quello che vuole piazzare direttamente Cristiano Giuntoli. L’attuale direttore dei bianconeri vuole effettuare un vero e proprio “sgarro” al club rivale, con l’acquisto del calciatore. Lo stesso che, però, andrà in scadenza di contratto.

Precisamente il 30 giugno del prossimo anno, quando sarà libero di accordarsi con qualsiasi altra società. Ed è per questo motivo che la Juventus vuole anticipare la concorrenza degli altri club e, soprattutto, riportare a casa uno che in passato ha già vestito quella maglia. Si tratta di Leonardo Spinazzola, esterno a tutta fascia della Roma.

La Juventus sa benissimo che, sulle tracce dell’atleta, non ci sono solamente loro ma anche altre società. Pronte ad accaparrarsi uno dei migliori terzini in circolazione del nostro campionato. Un giocatore che la ‘Vecchia Signora‘ conosce molto bene visto che lo ha avuto a disposizione, ma solamente per un anno. Fino a quando non è stato inserito in una importante operazione di mercato perdendolo.

Juventus, si lavora per un ritorno importante a zero

Leonardo Spinazzola è tornato nuovamente di moda per la Juventus. Attualmente in forza alla Roma, la prossima stagione sarà libero di accordarsi con altri club. Per il semplice motivo che, fino a questo momento, non ha alcuna intenzione di rinnovare il proprio accordo con i giallorossi. Anche perché il club di Friedkin, fino ad ora, non gli ha proposto alcun tipo di contratto né altro.

Nella stagione 2018-19 il difensore campione d’Europa con la nazionale è sceso in campo solamente in 10 occasioni con i bianconeri. Non del tutto considerato dal suo allenatore e dalla società. Tanto da essere considerato il “sacrificabile” per la cessione estiva della stagione seguente. Adesso, però, le cose sono completamente cambiate. Il 30enne potrebbe ripartire proprio dalla Juventus il prossimo anno.

Fino a questo momento della stagione il terzino ha collezionato otto presenze (tra Serie A ed Europa League) trovando la via della rete in una occasione (nella sconfitta contro il Milan) ed anche un assist per Romelu Lukaku nella sfida persa allo stadio ‘Marassi’ contro il Genoa. Come riportato in precedenza, però, sul calciatore si potrebbe creare una vera e propria fila.

Non solamente qualche società italiana, ma anche estere che potrebbero pensare seriamente a lui. Soprattutto dopo aver fatto vedere ottime cose nell’Europeo vinto due anni fa, prima del terribile infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo per moltissimo tempo.