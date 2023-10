Dybala ha deciso il suo futuro: la notizia gela i tifosi

Paulo Dybala ha già in mente cosa fare al termine di questa stagione: i tifosi romanisti non dormono sonni tranquilli

L’inizio di stagione della Roma non è stato affatto esaltante e nell’ambiente giallorosso si percepisce un certo malcontento per i risultati finora ottenuti dalla truppa di Mourinho. Il successo casalingo nell’ultimo turno di Serie A contro il Frosinone ha ridato un po’ di ossigeno e ha permesso alla squadra di mettersi alle spalle il pesante ko di Marassi (1-4 contro il Genoa), ma i problemi sembrano tutt’altro che risolti.

Per uscire da questo momento complicato lo Special One si affida soprattutto al talento di Paulo Dybala, anche se finora l’argentino è riuscito ad andare a segno (con una doppietta, ndr) solo nella roboante vittoria contro l’Empoli all’Olimpico. Dybala ha dimostrato fin da subito di voler dare il massimo per la causa giallorossa ma il cammino altalenante della Roma mette a serio rischio il futuro della Joya nella Capitale.

In queste ultime settimane si è parlato molto del probabile addio di Mourinho a fine stagione: sono in tanti a credere che sarà l’ultimo anno del tecnico portoghese sulla panchina della Roma. Le indiscrezioni più recenti riferiscono di un rapporto ormai a dir poco gelido con i Friedkin, che si sarebbero già messi alla ricerca di un nuovo allenatore. Non è un segreto che il preferito dalla proprietà romanista sia Antonio Conte, attualmente senza squadra e desideroso di rilanciarsi in Serie A in una piazza importante.

Dybala può lasciare la Roma: lo vogliono in Liga

E per quanto riguarda Dybala? L’eventuale addio di Mourinho avrebbe conseguenze anche per l’ex bianconero, dato che proprio lo Special One lo aveva voluto fortemente a Roma. Se alla fine dell’anno i giallorossi non dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Champions League la Joya potrebbe decidere di mettere fine alla sua esperienza nella Capitale.

Dybala ha molte richieste dall’estero e il suo obiettivo è provare a siglare l’ultimo contratto della sua carriera con un grande club. L’argentino, infatti, sta per compiere 30 anni e vuole assolutamente tornare protagonista in una squadra competitiva per il titolo.

Sulle sue tracce ci sono alcuni club di Premier, anche se di recente si è fatto sotto l’Atletico Madrid. Diego Simeone sarebbe molto felice di avere in squadra un grande talento come il connazionale, che andrebbe a elevare ulteriormente il tasso tecnico dei Colchoneros. Dybala ha un contratto con la Roma fino al 2025 e per strapparlo ai giallorossi serviranno almeno 10/15 milioni di euro.