Kayla Simmons, la tuta da surf si apre: il selfie è travolgente

Kayla Simmons è una delle personalità più seguite sui social network, e dopo averla vista in tuta da surf capirete senza dubbio il perché

Ha 1 milione di follower su Instagram, e non ci vuole molto a capire perché. Se ancora non la conoscete, basteranno poche foto di Kayla Simmons per convincere anche voi a seguirla. La prorompente modella statunitense è una personalità di grido sui social network per le sue forme generose e le foto audaci, oltre che per la sua passione per lo sport. Ha infatti un passato da atleta di buon livello, e ancora oggi fa molta attività fisica per tenersi in forma, tra cui il surf.

In realtà su di lei non si sa tantissimo, come avviene per molti personaggi divenuti celebri grazie ai social. Sappiamo che è nata a Gainesville, in Florida, e ha compiuto da poco 28 anni, dato che la sua data di nascita è il 28 settembre 1995. Oggi è conosciuta soprattutto per le sue foto e i suoi reel su Instagram e Tik Tok, ma è anche una modella e testimonial abbastanza richiesta nel mondo anglosassone.

Il suo rapporto con il mondo dello sport è molto variegato, ma si lega soprattutto alla pallavolo. Kayla Simmons è infatti stata una giocatrice di volley ai tempi dell’università, giocando nel campionato NCAA Division I quando frequentava la Marshall University ad Huntington, in West Virginia. In realtà, oggi la modella della Florida raramente ricorda sui suoi social il suo passato da pallavolista, anche se lo sport affiora di frequente dalle sue foto.

La tuta da surf non contiene Kayla Simmons: le foto da capogiro

Varie fonti indicano che oggi ha abbandonato la carriera da atleta a tutto tondo per concentrarsi su quella da modella, e che si sarebbe trasferita a vivere a Londra, nel Regno Unito. Tuttavia, di sicuro torna spesso a casa in Florida, come si può pensare da diverse sue foto in spiaggia, anche se non ha taggato il luogo in cui si trova. Al mare, che sia sulla East o sulla West Coast, Kayla Simmons si è anche data di recente alla pratica del surf, come confermano i suoi ultimi scatti.

Bionda dal fisico statuario (175 centimetri d’altezza), la modella ed ex pallavolista statunitense ha strizzato a fatica le proprie forme nella muta da surf, per la gioia dei suoi follower. Ma sul suo profilo ufficiale su Instagram si trovano ovviamente molte altre foto accattivanti, se questo è ciò che state cercando. Non vi resta, allora, che mettere il follow e non perdervi i prossimi scatti della travolgente modella americana.