Inter e Milan beffate: se ne va in Premier League

In Europa un bomber sta stupendo tutti, Inter e Milan tuttavia difficilmente potranno arrivare a lui: probabile il suo approdo in Premier

Quando si parla di calciomercato, sia Inter che Milan sanno che con i loro mezzi possono convincere chiunque. Ma non tutti i colpi vanno a segno come pianificato in precedenza.

Nelle ultime ore l’obiettivo di mercato designato per rafforzare il proprio reparto offensivo, ha dato segnali di volersi accasare in Premier League. Brutte notizie per entrambi i club meneghini, alle prese con cambiamenti futuri lì in avanti.

Per quanto riguarda il Milan, è noto a tutti il problema nel non avere valide alternative all’ormai 37enne Olivier Giroud: i vari Luka Jovic (in gol contro il Frosinone) e Noah Okafor non hanno dimostrato a Pioli di essere in grado di rimpiazzare del tutto il francese nelle poche partite in cui hanno giocato dall’inizio.

Dunque, Furlani e D’Ottavio sono intenzionati sin da ora a trovare il giusto rinforzo offensivo, anche perché non è ancora chiaro se Giroud rinnoverà o meno il suo contratto prolungato di un anno lo scorso aprile.

Inter e Milan, Guirassy si allontana: avviati contatti con lo United

Tra i bomber nel mirino per il futuro anche Guirassy. Il talento dello Stoccarda sta stupendo la Bundesliga e non solo. Quindici reti nella sua prima stagione in Germania non sono pochi, anzi. Con numeri di questo tipo sta dimostrando a molti club di essere un calciatore affidabile, in grado di trasformare in rete praticamente ogni pallone che tocca.

Serhou Guirassy ha 27 anni, non è giovanissimo, ma nonostante questo è comunque uno dei centravanti più richiesti sul mercato. Inter e Milan lo osservano per le sue strabilianti prestazioni allo Stoccarda, ma in Inghilterra non scherzano affatto: in particolar modo, il Manchester United avrebbe scalzato i rivali del Newcastle avviando i primi contatti con l’agente del guineano.

Finora non si è andati oltre il mero colloquio conoscitivo, ma è molto probabile che nelle prossime ore la dirigenza dei Red Devils intensifichi ancora di più i contatti con il centravanti classe 1996.

Guirassy è legato allo Stoccarda da un contratto in scadenza nel giugno 2026, ma gli inglesi potrebbero approfittare della clausola rescissoria decisa in estate poco dopo il suo arrivo in Germania dallo Stade de Reims. La clausola corrisponderebbe a una cifra vicina ai 20 milioni di euro, una cifra assolutamente alla portata dei Red Devils.