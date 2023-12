By

Coppa Italia, ottavi: Lazio e Fiorentina favorite…ma occhio alle sorprese!

Si giocheranno tra martedì 5 e mercoledì 6 le prime sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Parliamo di Lazio-Genoa e Fiorentina-Parma, che consentiranno di conoscere i nomi delle squadre che riusciranno a staccare il pass dei quarti.

Lazio-Genoa è prevista questa sera, alle ore 21. I ragazzi di Sarri fanno il loro esordio nella competizione, a distanza di diversi mesi dall’eliminazione subita contro la Juventus nei quarti di finale della passata edizione. I biancocelesti hanno vinto gli ultimi due impegni, contro il Celtic in Champions e contro il Cagliari in campionato, e non vogliono interrompere il trend.

Dall’altra parte troviamo il Grifone, che a novembre, per i sedicesimi di questa competizione, ha superato ai tempi supplementari la Reggiana. I rossoblu, attualmente 14esimi con 15 punti in Serie A, non riescono a raggiungere i quarti dall’edizione 1991-1992.

Non partono con i favori del pronostico i ragazzi di Gilardino e lo dimostra il fatto che il successo del Genoa pagherebbe su Planetwin365 4,60 volte la posta come Unibet e WilliamHill. È curioso constatare come proprio contro i liguri, la Lazio abbia fatto registrare l’unica sconfitta casalinga stagionale.

Che possano gli Aquilotti ottenere la loro “vendetta”? Molto allettante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, vittoria con almeno due gol di scarto dei biancocelesti, data a 3,22 da Planetwin365, a 3,12 da Betclic e a 3,20 per WilliamHill. Da attenzionare anche la quota del “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 2,93; mentre su WilliamHill è a 2,70 e su Unibet a 2,85.

Nella serata di domani, invece, si giocherà Fiorentina-Parma. Comincia dalla gara dell’Artemio Franchi l’avventura della Viola, finalista nella passata edizione. Contro gli emiliani, guidati da Pecchia, il match potrebbe più equilibrato del previsto: nonostante i ducali militino nella serie cadetta, stanno dimostrando di essere particolarmente in palla, occupando la testa della vetta divisa con il Venezia.

Segnaliamo il segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,40 con WilliamHill che lo propone a 2,38 e Betclic a 2,42. Molto interessante anche la quota dell’“Under 2,5”, a 2,11 su Planetwin365 mentre su WilliamHill è a 2,05 e su Betclic 2,06. Da attenzionare anche l’Over 1,5 Ospite, immaginando che il Parma possa realizzare almeno due gol nei 90 minuti di gioco: parliamo di ben 4,17 volte la posta su Planetwin365 con Betclic che la offre a 3,75 e WilliamHill a 4.