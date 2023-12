Bomba Leclerc, addio Ferrari: “Offerta già pronta”

Clamoroso quanto potrebbe accadere in casa Ferrari con Charles Leclerc assoluto protagonista: offerta già pronta per il pilota monegasco

A lanciare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente uno dei giornalisti italiani più importanti e conosciuti nel mondo della Formula 1. Si tratta di Giorgio Terruzzi che ha sganciato una vera e propria bomba che vede come assoluto protagonista il pilota della ‘Rossa’ Charles Leclerc.

Di certo non si tratta affatto di una buona notizia per i sostenitori della scuderia di Maranello. Le sue parole arrivano direttamente nel corso di un podcast della Red Bull. A quanto pare un importante team avrebbe messo seriamente gli occhi su di lui per il prossimo futuro.

Per Giorgio Terruzzi non ci sono assolutamente dubbi: Charles Leclerc potrebbe vedere in dubbio il futuro Ferrari visto che è entrato nel mirino del proprietario dell’Aston Martin, vale a dire Lawrence Stroll. Il giornalista, infatti, è sempre più convinto che il monegasco sia finito nella lista dei desideri del ricco proprietario della nota scuderia. Anzi, c’è molto di più: secondo lui sarebbe già pronta una importante offerta per lui.

Ferrari, Leclerc vicino all’addio: la ‘bomba’ di Terruzzi

Insomma, se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che il tutto si potrebbe verificare solamente al termine del contratto del pilota con la ‘Rossa’. Un accordo che andrà in scadenza nel 2029. Terruzzi è sempre più convinto che, quella di Leclerc, sia sempre una sua fantasia. Oramai lo considera un vero e proprio pallino che non riesce affatto a toglierselo dalla testa.

Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Considerando che i tempi un poco incidono e stanno per assicurarsi anche il motore Honda, credo che quella dell’Aston Martin sia considerato uno dei team che ha decisamente più futuro“. Anche se, allo stesso tempo, la domanda non si è fatta attendere: ma davvero Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari per iniziare una nuova avventura tra qualche anno?

Ossia, potrà mai prendere in seria considerazione questo trasferimento in futuro? Su questo, però, Terruzzi è stato fin troppo chiaro: “Che accetti o meno questo è un altro tipo di discorso“. Fatto sta, però, che le sue dichiarazioni non sono assolutamente passate inosservate ed hanno lasciato tutti decisamente spiazzati. Non è affatto un mistero che il suo profilo sia quello che piaccia di più.

Anche perché, per sostituire Fernando Alonso (la carta di identità per lui inizia seriamente a farsi sentire), l’idea dell’Aston Martin è proprio quella di puntare sul monegasco per puntare ad un futuro vincente e pieno di soddisfazioni. Anche se, l’idea di Leclerc, non cambia: prima vincere il Mondiale con la Ferrari e poi si potrà discutere del suo futuro.