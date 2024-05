Uefa, Rosetti: “Gli arbitri spiegheranno le decisioni solo ai capitani”

Il presidente della commissione arbitri Uefa Roberto Rosetti ha spiegato le novità arbitrali al prossimo Europeo. Prima tra tutte che l’arbitro spiegherà alle squadre le sue decisioni, ma non a tutti i giocatori bensì solo ai capitani. Nessun capannello dunque intorno all’arbitro, pena l’ammonizione.

Uefa, le parole di Rosetti

Ecco le parole di Roberto Rosetti: “Spiegare una decisione con 22 giocatori che ti assalgono è impossibile per un arbitro. Può portare a un’interruzione della comunicazione, con il bel gioco che diventa molto brutto molto rapidamente, il che, sono tutti d’accordo, è negativo per l’immagine del calcio. Alcune decisioni, ovviamente, saranno sempre discusse. Tuttavia, nel tentativo di migliorare lo status quo, noi della UEFA vogliamo che gli arbitri spieghino di più le loro decisioni a tutte le squadre che parteciperanno al prossimo torneo UEFA EURO 2024. Come faremo? L’idea è semplice: chiediamo a tutte le squadre di assicurarsi che il loro capitano sia l’unico giocatore a parlare con l’arbitro“