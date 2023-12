È finita dopo dodici mesi: esplode il caso Marquez

È stato un addio o un arrivederci? Marc Marquez ha lasciato la Honda con la quale ha conquistato tutti i sei titoli iridati della sua carriera

Mai nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno Marc Marquez avrebbe potuto lasciare la Honda, il team che lo ha visto protagonista assoluto per undici lunghissime stagioni e grazie al quale ha conquistato tutti i sei titoli mondiali della sua carriera.

Invece proprio perché l’eternità nei rapporti, professionali e non, non esiste, il pilota di Cervera ha lasciato la scuderia giapponese per affidare le sue fortune al team Gresini, che gli ha messo a disposizione la moto più veloce del circuito di MotoGP, la Ducati Desmosedici. Sono in pochi a credere che il binomio Marquez-Ducati possa funzionare a dovere, ma il fuoriclasse catalano sembra convinto del contrario.

Solo le gare della prossima stagione diranno chi ha ragione, ma nel frattempo si ragiona già oltre il 2024. Perché negli ultimi giorni sta prendendo corpo, alimentata dalla stesse dichiarazioni di Marquez, la possibilità di un clamoroso ricongiungimento tra lui e la Honda per la stagione 2025.

I rapporti tra i vertici del team dall’ala dorata e il sei volte campione di MotoGP sono ancora buoni. Anzi, proprio nelle scorse ore Marquez ha partecipato al tradizionale evento dell’Honda Thanks Day che si tiene sul circuito di Motegi in Giappone. Una rassegna a cui Marquez ha voluto a tutti i costi prendere parte e in cui ha lasciato aperto più di uno spiraglio a un suo eventuale ritorno.

Marquez, con la Ducati finirà presto: il dettaglio che stravolge tutto

Il contratto stipulato tra il campione catalano e il team Gresini prevede, secondo quanto riportato dal portale elnacional.cat, il ritorno del campione catalano alla Honda dopo appena un anno. La condicio sine qua non è che il team giapponese torni ad essere competitivo per il titolo mondiale per la stagione 2025. Lo stesso Marquez si è lasciato andare a una mezza ammissione.

“Come sapete questa stagione è molto speciale per me, ho accettato di separarmi dalla Honda, ma ci rivedremo in futuro se le nostre strade si incroceranno”. E non finisce qui: “Vedremo se in futuro potremo rivederci, non so se sarà il mio ultimo ‘Honda Thanks Day’. Spero di no – ha aggiunto Marquez davanti ai tifosi giapponesi – spero di tornare come pilota Honda in futuro“.

Qualcuno ha parlato di semplici frasi di circostanza, ma non è così. Il percorso di Marquez e del team giapponese sembrano destinate a ritrovarsi di nuovo.