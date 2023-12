Bomba in Formula 1: esplode il caso

Caos in Formula 1 dopo le rivelazioni del magazine. Situazione scomodissima che rischia di diventare un vero e proprio caso

Il mondo della Formula 1 è sempre ricco di insidie e stravolgimenti: tutti i team sono disposti a tutto pur di avere successo in questo sport. La pressione che vivono per via dei tifosi e degli sponsor è altissima, tanto da rendere spietati i partecipanti, che a volte però rischiano di ritrovarsi in situazioni scomode e spiacevoli.

È il caso, nelle scorse ore, di Toto Wolff. Direttore esecutivo del team Mercedes, si trova ai vertici del team tedesco dal 2013. Da quell’anno ha portato a casa 7 titoli mondiali piloti e 8 titoli costruttori. Un bottino gigantesco che è stato rallentato soltanto dal dominio di Red Bull delle ultime stagioni. Secondo ‘Forbes’ Toto Wolff avrebbe un patrimonio di 1.6 miliardi di dollari.

Non è tutto oro quel che luccica, e lo stesso Wolff lo sa bene. Negli ultimi giorni sarebbe stato coinvolto in quella che sembra una vera e propria spy story hollywoodiana. Tutto è iniziato da un approfondimento pubblicato sulla rivista ‘Business F1’, che ha portato alla luce un presunto conflitto d’interessi che coinvolgerebbe Toto Wolff.

Toto Wolff nei guai: ecco cosa è successo

I sospetti relativi a Toto Wolff riguarderebbero in particolare una serie di informazioni confidenziali che il team principal Mercedes avrebbe saputo da Susie Stoddart, direttrice generale della F1 Academy nonché sua moglie. A quanto pare un Responsabile di scuderia di Formula 1, di cui non si sanno dettagli, avrebbe chiesto alla federazione chiarimenti in merito alle presunte agevolazioni in termini di notizie che Toto Wolff conosce.

Già a Singapore, nel 2022, c’erano stati i primi sospetti, quando Wolff ricevette informazioni in merito alle sanzioni relative al budget cap del 2021 prima della Red Bull. Secondo il magazine “Le informazioni erano molto accurate e furono ricevute da Toto Wolff dopo un colloquio con Shaila-Ann Rao, che all’epoca era Segretaria Generale ad interim della FIA.

Mohamed Ben Sulayem avrebbe già sollevato la questione presentandola ai vari team di Formula 1 per valutare il potenziale problema. Una situazione, dunque, scomodissima che mette Toto Wolff in una posizione molto fragile. Questo episodio potrebbe dare uno scossone molto forte all’intero paddock, che creerebbe un precedente ma anche dei provvedimenti seri verso Toto Wolff e, forse, anche la stessa Mercedes. Chiaramente è tutto avvolto nel mistero e la situazione resta da definire.