De Laurentiis e Spalletti: che botta e risposta!

Durante la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto parlando dello scudetto vinto e del suo ex allenatore: “Ora non può più tradirci. L’anno scorso abbiamo fatto un cammino importante Ci sono poi anche gli avversari che si rinforzano. Noi abbiamo avuto il più grande allenatore, Spalletti, e un po’ di fortuna che ci vuole sempre”. Subito dopo è intervenuto anche lo stesso Spalletti: “Lavorare con De Laurentiis è come stare in un film horror. Ringrazio il sindaco e i consiglieri, Giuntoli, De Laurentiis, anche per essere qui oggi, ringrazio la società e i giocatori, artefici della bellezza in giro per il mondo. Sono emozionatissimo, avevo una squadra fortissima. Questa onorificenza dimostra il legame umano con la gente di Napoli”.