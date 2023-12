Formula 1, sarà addio: vicinissimi all’annuncio

Si preannuncia una grande novità in Formula 1. Un pezzo di storia della classe regina del motorsport potrebbe presto dire addio

Quella attuale non è certo la Formula 1 degli anni ’90 o di inizio millennio quando pochi Team si davano battaglia in un calendario di gare decisamente meno ampio rispetto a quello odierno.

Dall’avvento di Liberty Media, il circus della Formula 1 è profondamente cambiato. Emblematica l’introduzione della Sprint Race, la gara ridotta del sabato che si disputa su una distanza di 100 km e senza pit stop. Sprint Race che ha, a sua volta, modificato lo svolgimento delle Qualifiche con l’introduzione di una nuova sessione dedicata appositamente all’evento.

Il tutto all’insegna di una ricercata spettacolarizzazione, motivo per cui sono stati introdotti anche nuovi GP su circuiti “impensabili” fino a qualche anno fa come Miami, Las Vegas (un grande ritorno dopo le Gare degli anni ’80) o Baku senza dimenticare i grandi ritorni di Imola e Zandvoort, in Olanda, quest’ultimo proprio in concomitanza con la prepotente ascesa di Max Verstappen, dominatore degli ultimi due Mondiali.

Formula 1, ci siamo: l’annuncio potrebbe essere imminente

A proposito di nuovi circuiti, la Formula 1 potrebbe annunciare, a breve, un’altra grande novità con l’introduzione di un altro circuito cittadino, quello di Madrid.

L’ipotesi che la capitale iberica potesse tornare a ospitare un GP di Formula 1 dopo quelli disputati in passato a Jarama, circola da tempo ma ora sembra che possa davvero concretizzarsi. Lo scrive El Mundo, testata giornalistica spagnola che fornisce ulteriori dettagli riguardo la futura organizzazione dell’evento.

Il GP dovrebbe tenersi su un circuito ricavato nei pressi di Valdebebas, zona di Madrid nei pressi della quale è situato anche il centro sportivo del Real. L’allestimento delle strutture sarà totalmente a carico dei privati. Inoltre, il GP di Madrid dovrebbe disputarsi per dieci anni a partire dal 2026.

Se l’organizzazione dovesse andare in porto – stando al Mundo, l’annuncio è davvero vicino – vedremo quale sarà la sorte dell’attuale Gran Premio di Formula 1 che si disputa in Spagna, a Barcellona. Una tappa storica del calendario stagionale, sempre posizionata in primavera dopo l’inizio in Australia e Asia.

Riguardo la sorte del circuito catalano, Madrid potrebbe subentrare nel calendario proprio nell’anno, il 2026, in cui è precedentemente scaduto l’attuale contratto di Barcellona con la F1.

Stando al ‘Mundo’ che cita alcune fonti vicine alla Formula 1, sembra davvero improbabile che possano esserci due gare in Spagna nella stessa stagione. A Barcellona, pertanto, si correrà nel 2024 e nel 2025 prima del possibile addio. Si attendono conferme ufficiali.