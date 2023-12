Il Napoli sfida il Milan: stesso obiettivo per gennaio

Sfida di calciomercato tra Napoli e Milan in vista della prossima sessione di trattative invernali con i rossoneri in pole.

Il mercato invernale è pronto ad aprire i battenti. Mancano poco più di tre settimane all’inizio ufficiale delle operazioni di calciomercato e le squadre sono già al lavoro da tempo.

Si profila una sfida tra Milan e Napoli in vista di gennaio con i rossoneri che però appaiono nettamente in pole position essendosi mossi con largo anticipo. Le strade del mercato però, si sa, sono infinite potrebbero esserci dei colpi di scena. Le prossime settimane saranno decisive per i club per provare a definire gli affari ed ufficializzarli poi quando ci sarà la possibilità di depositare i nuovi contratti in Lega.

Calciomercato Milan, sfida con il Napoli per un obiettivo comune

Stando a quanto affermato da ‘El Desmarque’, il Napoli sarebbe piombato su Juan Miranda, terzino sinistro del Betis che il Milan segue da tempo avendo già preso contatti con il club andaluso, proprietario del cartellino.

Il Napoli, viste le condizioni fisiche non ottimali di Olivera, si sta muovendo per trovare una nuova soluzione sulla fascia sinistra considerando anche il fatto che Mario Rui ha avuto problemi fisici ad inizio stagione. Il profilo di Juan Miranda piace molto con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e non è intenzionato a prolungare. Il Betis, dal canto suo, sembra ormai intenzionato a cederlo in inverno per provare a monetizzare ma il Milan è in netto vantaggio in questo senso.

Il Milan, come detto, è in netto vantaggio. I rossoneri hanno provato a prendere il calciatore già durante la scorsa estate senza riuscirci. La decisione del terzino di andare via ha portato il Betis ad aprire le porte ad un addio già a gennaio con il laterale che dovrebbe giungere a Milanello a fronte di circa 4 milioni di euro. Classe 2000, arriverà in rossonero per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez in vista della seconda parte di campionato.

Juan Miranda dovrebbe essere quindi il primo colpo in entrata per il Milan durante la sessione invernale. Non l’ultimo però perché i rossoneri sanno bene di dover puntellare la propria difesa in netta crisi per via dei continui infortuni che stanno colpendo la squadra a disposizione di Pioli. Ci sono infatti diversi centrali nel mirino della coppia formata da Moncada e Furlani, con Kiwior dell’Arsenal che appare il preferito.