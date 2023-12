Sinner, l’annuncio è una batosta: tifosi gelati

Jannik Sinner, l’ultimo annuncio è una vera e propria batosta non solamente per lui ma soprattutto per i suoi tifosi

In questo momento si sta godendo un periodo di relax più che meritato. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che ha concluso il suo 2023 sportivo nel migliore dei modi con la vittoria della Coppa Davis (riportando il titolo in Italia che mancava da ben 47 anni). Nel frattempo, però, arrivano dichiarazioni che non faranno di certo piacere.

Sia allo stesso Jannik Sinner, ma soprattutto ai suoi tifosi che non hanno mai smesso di sostenerlo e di stargli vicino in questo periodo. Parole che arrivano da parte di un ex tennista che, nel corso degli anni, ha vissuto momenti d’oro e non.

Ljubicic, che affondo su Sinner: “Non è come Alcaraz”

Probabilmente non ci farà molto caso in merito alle ultime dichiarazioni che lo riguardano e che lo vedono come assoluto protagonista. Fatto sta, però, che le parole rilasciate da Ivan Ljubicic stanno facendo decisamente rumore. Per quest’ultimo non ci sono dubbi: il 2024 per lo stesso Sinner potrebbe essere molto complicato. Anche se il tutto dipenderà esclusivamente dal nativo di San Candido. L’obiettivo principale è quello di fare bella figura nel prossimo Australian Open.

Non sarà per nulla facile visto che ci sono altri suoi colleghi che hanno in mente il suo stesso obiettivo. Allo stesso tempo, però, l’altoatesino ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Tanto da permettersi di poter sconfiggere i top 10. L’ex tennista croato, però, ha voluto fare un paragone con un altro talento di questo fantastico sport. Vale a dire Carlos Alcaraz. Per Ljubicic non ci sono dubbi: Sinner non è come lo spagnolo. Ovvero non è ancora ai suoi livelli.

Ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al giornale ‘Tuttosport‘. Queste sono alcune delle sue parole che ha rilasciato al noto quotidiano: “Non è come Alcaraz, passato da 40 a 1, ha bisogno dei suoi passi. Aveva bisogno di certe esperienze per sentirsi a suo agio nel percorso. Ora non ha più niente da imparare“.

Poi ha continuato dicendo: “Dopo aver battuto i migliori 10 lo vedremo negli Slam. Nel caso in cui hai pressione potresti avere qualche problema in più. Sono convinto che gli manca una finale già giocata. La sua forza è il carattere. Non va mai fuori di testa e non si accontenta“.