Ilary-Totti, esplode un’altra bomba: rivelazione sconcertante

La clamorosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti riserva sempre capitoli nuovi: l’ultima rivelazione spiazza tutti

Un amore vagabondo, è così da più di un anno. Ilary Blasi e Bastian Muller ormai si trovano ovunque, a Roma ma più spesso in giro per il mondo. E lei negli ultimi giorni aveva anche da festeggiare la sua rivincita su Francesco Totti.

Così erano a New York, per celebrare l’uscita di ‘Unica’ su Netflix. Ma ci sono rimasti poco, volando subito a Londra. Qui li ha raggiunti anche Isabel, la piccola di casa, anche se in realtà non è questa la novità, perché forse siamo vicini alla svolta.

Nelle immagini che la conduttrice romana ha postato per documentare la sua ennesima vacanza è spuntato un dettaglio notato da molti. All’anulare sinistro mostra un evidente diamante. Lei non fa nulla per nasconderlo ma nemmeno per sfoggiarlo: è lì, segno di un amore che potrebbe pure durare per sempre e di un impegno che entrambi sono pronti a prendersi.

Come Belen con Elio Lorenzoni, anche Ilary ci sta pensando. In fondo gli ultimi giorni le sono serviti per mettere una pietra sul passato e voltare definitivamente pagina. Prima il docu-film che ha fatto molto discutere, poi l’intervista annunciata da mesi con l’amica Silvia Toffanin a “Verissimo”.

Parole sofferte, ma non inedite perché il succo del discorso ormai era chiaro. Lei ha provato in tutti i modi a tenere in piedi il matrimonio, anche quando la bufera stava per travolgerla. Lo ha fatto per se stessa e soprattutto per i figli, come ha raccontato nel talk show. Alla fine non ha funzionato e ha dovuto accettare la fine del suo matrimonio.

Ilary-Totti, esplode un’altra bomba: presto arriveranno nuove rivelazioni clamorose

C’è una frase però che più di tutte ha colpito il pubblico, perché sembra la conferma di molti sospetti. Quando la Toffanin le ha chiesto se secondo lei ci sono stati altri tradimenti prima di Noemi Bocchi. “É quello che Roma un po’ mi ha fatto capire: era come se la città dicesse: ‘Ma che non lo sapevi?’ A me non sono mai arrivate prove concrete, foto, messaggi. Nessuno è mai venuto da me a dirmi questo”.

In realtà era già successo, diciotto anni fa. La mente torna alla presunta relazione, poco prima del matrimonio celebrato nella Basilica dell’Ara Coeli a Roma il 19 giugno 2005. Un mese prima, Flavia Vento aveva raccontato al settimanale ‘Gente’ di aver passato una notte di passione con il capitano della Roma. La storia è poi stata ampiamente cavalcata da Fabrizio Corona e lì sono finiti tutti i rapporti tra lui e Ilary.

Pochi giorni dopo, Valerio Staffelli aveva intercettato la Vento chiedendole spiegazioni, perché tutto la accusavano di essersi voluto fare bella rovinando una grande storia d’amore. Lei già all’epoca aveva replicato spiegando di non essere pazza e di non essersi inventata nulla.

Oggi, che le orecchie evidentemente sono tornate a fischiarle, non sembra aver cambiato idea. “A breve, visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti”, ha scritto su X, l’ex piattaforma Twitter. Un post breve, poi cancellato ma non prima di essere notato da molti. Dobbiamo aspettarci un’altra ‘Unica’ in salsa romana? Lo dirà il tempo.