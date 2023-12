Inter e Lautaro, un legame sempre più forte

Lautaro Martinez, se ancora ce ne fosse bisogno, è sempre più al centro dell’Inter e del suo progetto. L’attaccante argentino, in questa stagione, è diventato il capitano dei nerazzurri e ogni gara che passa ne diventa sempre più trascinatore. Carisma, leadership, talento, fanno di Lautaro Martinez l’elemento più importante di questa Inter. Ecco perché, per bocca dell’AD Marotta, ma anche secondo le ultime indiscrezioni il Toro sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto nerazzurro fino al 2028.

INTER, LAUTARO È UN TRASCINATORE

Fascia da capitano e convinzione da campione. Il numero 10 dell’Inter è il leader indiscusso di questa Inter. Col numero dei grandi campioni sulle spalle, la fascia da capitano al braccio e quello spirito da leader emotivo di un gruppo che cresce ogni partita: Lautaro Martinez è la roccia su cui poggia l’Inter.

13 gol nelle prime 14 partite, compreso un poker nell’unica partita iniziata dalla panchina a Salerno. In Champions League, invece, il Toro di Bahia Blanca ha segnato 2 reti in 5 presenze, entrambe decisive per il girone dei nerazzurri.

L’ultimo in ordine di tempo è stato il gol dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Un gol che vale doppio, non solo perché ha pareggiato la gara contro i bianconeri, ma perché è servito per tenerli dietro in graduatoria. L’argentino sta chiudendo un anno straordinario. A gennaio, Lautaro era tornato carichissimo dalla vittoria del Mondiale in Qatar. Sono state 35 le reti di Martinez finora nel 2023 con ancora quattro gare da giocare.

Ma il capitano dell’Inter non è solo gol. È tanto altro: la continuità di rendimento è tra le caratteristiche su cui in queste 5 stagioni e mezzo di Inter ha lavorato di più. Anche dal punto di vista fisico: nelle ultime due stagioni e mezzo, Lautaro ha saltato solamente 5 gare con il club a causa di infortunio e una per squalifica.

IL RINNOVO

Lautaro Martinez e l’Inter firmeranno un rinnovo contratto a breve. La firma definitiva dovrebbe arrivare entro il 2023. L’attuale accordo scadrà nel 2026, ed era stato firmato nel 2021. L’accordo allungava il precedente accordo di tre stagioni, ma adeguava l’ingaggio del Toro a circa 5 milioni netti all’anno.

Il club milanese, per voce dell’AD Marotta, ha confermato la volontà di voler tenersi stretto il suo capitano. Per Lautaro è pronto un accordo con scadenza 30 giugno 2028, come già detto, ma soprattutto un adeguamento dell’ingaggio fino 7 milioni netti. Un riconoscimento della società nerazzurra nei confronti di un calciatore decisivo in tutti gli importanti traguardi raggiunti dai nerazzurri negli ultimi anni.