Lautaro, numeri impressionanti in nerazzurro. E la fame aumenta ancora

Uno strapotere costante e continuo che pare non fermarsi. Lautaro Martinez ha segnato finora 13 gol. Da inizio 2023 è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di realizzazioni in Serie A (32, divisi in 27 gol e 5 assist). Nessun altro giocatore ha fatto meglio del Toro. Una garanzia di gol e di contributi in fase realizzativa che Lautaro vuole continuare a marchiare, registrando la grande fame da campione che ha sempre avuto nel sangue. E il rinnovo è uno dei prossimi, imminenti passaggi per la sua permanenza all’Inter.