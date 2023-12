Triplo colpo Milan: è arrivato l’ok, tutto fatto

By

Il Milan pensa a come rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. La rosa a disposizione di Pioli, complici gli infortuni, è diventata corta

La stagione del Milan è quanto mai in bilico. Soprattutto in Champions League il cammino rossonero rischia di interrompersi già alla fase a gironi: l’inopinata sconfitta rimediata al Meazza contro il Borussia Dortmund ha di fatto compromesso le chance di Leao e compagni di qualificarsi agli ottavi di finale.

Mancare un obiettivo così importante sarebbe un mezzo disastro a tutti i livelli, in primis per la crescita economica della società. A meno di un miracolo, la vittoria al St.James Park contro il Newcastle e la contemporanea sconfitta del Paris Saint Germain contro il Dortmund, il percorso del Diavolo nella principale competizione europea sta per concludersi.

Ciononostante la dirigenza milanista è intenzionata a puntellare l’organico già nel corso dell’imminente sessione di mercato che partirà a gennaio. Il Milan è attualmente al terzo posto in classifica, una posizione che varrebbe comunque l’ingresso in Champions League per la prossima stagione e che va difesa qualsiasi costo.

Si tratta dell’obiettivo minimo fissato ad inizio stagione, un traguardo da non fallire e per questo il proprietario, Gerry Cardinale, avrebbe concesso il via libera all’arrivo di qualche nuovo innesto utile a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, pronti tre colpi a gennaio: la difesa è il reparto più falcidiato dagli infortuni

Il Milan in questo momento ha un disperato bisogno di rinforzi soprattutto in difesa ed è proprio nel reparto arretrato che si concentreranno gli sforzi della dirigenza rossonera: l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il ds Moncada sono a un passo dal definire gli arrivi del terzino sinistro spagnolo Juan Miranda, che tra sei mesi si libererà a parametro zero dal Betis Siviglia e di Matteo Gabbia, di ritorno dal prestito al Villarreal.

Un centrale e un esterno per Pioli che nel corso delle ultime settimane ha perso per infortunio elementi di primo piano come Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Assenze che hanno costretto il tecnico emiliano a schierare Theo Hernandez al centro della difesa: con Gabbia e Miranda in organico ci sarà più scelta.

Infine, il terzo e ultimo colpo riguarda l’attacco: secondo Sky Sport il Milna avrebbe definito l’acquisto di Matija Popovic, diciassettenne talento emergente del calcio serbo che da tempo era sul taccuino di molti club europei di primo piano.