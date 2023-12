Il tecnico lo caccia via: super occasione Juventus

Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino un colpo clamoroso per la Juve: il big è pronto a cambiare squadra

In vista dell’imminente sessione di calciomercato la Juventus è pronta a mettersi in prima fila per diversi profili, tallonati ormai da alcune settimane. L’emergenza a centrocampo è sotto gli occhi di tutti: senza Pogba e Fagioli servirà ristabilire l’equilibrio anche dal punto di vista numerico.

In attacco c’è un nome che risulta essere ancora oggi il grande sogno bianconero: Jadon Sancho. L’inglese è ai ferri corti con il Manchester United e per gennaio la sua uscita dal club di Premier League è praticamente scontata. Sembra, poi, che la difesa possa effettivamente accogliere una nuova pedina nelle prime settimane del 2024: il rendimento di Gatti è in continuo crescendo così come l’affidabilità del solito Bremer.

Ma anche in ottica futura, serviranno alternative di livello in vista del ritorno in Champions League. In questo mare di idee, di suggestioni di mercato e di sogni che Allegri spera di poter vedere concretizzarsi alla Continassa, è spuntata nelle ultimissime ore una possibilità davvero clamorosa per la rosa bianconera.

A fare il punto è il quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’ che parla di un nome davvero molto importante per il quale il club di Torino potrebbe effettuare un tentativo nel mese di gennaio, concedendo ad Allegri un vero top player.

Juve, che occasione: l’ex Real già a gennaio!

Occhi ancora a Manchester dove oltre a Sancho, pare proprio che pure Varane e Casemiro siano ufficialmente in uscita. È il brasiliano la suggestione per la mediana juventina che, tra le altre cose, nel mese di giugno potrebbe perdere a parametro zero Adrien Rabiot.

Il centrocampista brasiliano, secondo quanto riferito, farebbe parte di questo trio di lusso dello United, tra i sacrificabili per fare cassa e permettere a ten Hag di rinforzare pesantemente la rosa dei ‘Red Devils’ con l’arrivo dell’anno nuovo. Il club di Manchester punta a risalire in classifica garantendosi l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League rientrando – nonostante l’agguerrita concorrenza – tra le prime quattro in Premier League. E per farlo il tesoretto arriverà da questi tre talenti, con Casemiro che è tuttavia al momento infortunato e per il quale da Torino permangono dubbi soprattutto sulla sua tenuta fisica.

Un’idea che andrebbe a svilupparsi, nel caso, solo in prestito secco. La Juventus, poi, dovrebbe fare i conti con uno stipendio davvero fuori mercato percepito all’Old Trafford dall’ex Real: quasi 18 milioni di euro a stagione. Chi vivrà, vedrà: ma intanto il sogno invernale per la mediana di nome Casemiro può far sognare i tifosi della Juventus.