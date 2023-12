Tutto trasparente: il video della Canalis è mozzafiato

La showgirl sarda è davvero irresistibile e su Instagram lascia i fan senza parole: il video di Elisabetta Canalis da applausi

Ha conquistato l’Italia intera nel 2008: era il tempo di ‘Striscia la Notizia’, un esordio col botto sul bancone del tg satirico ideato da Antonio Ricci. E da lì Elisabetta Canalis non si è fermata, dando sfoggio di una bellezza esplosiva che nelle scorse ore ha creato il panico.

Sul web è una presenza costante e come si può facilmente intuire, Elisabetta Canalis rimane tra le donne più desiderate al mondo. Proprio qualche ora fa ha fatto sfoggio di tutta la sua incredibile sensualità con un video davvero imperdibile. Non è la prima volta, tutt’altro, che l’ex velina si mette in mostra con una fisicità che sfida ogni regola sul passare del tempo. Sembra tornata quella del 2003 quando, accettando la proposta della rivista ‘Max’, Elisabetta fece sognare milioni di italiani attraverso un vendutissimo calendario senza veli con che vendette milioni di copie.

Ne è passata di acqua sotto i ponti: la Canalis non è la stessa di allora e così pure la sua carriera che si è evoluta in maniera tangibile. Ha recitato in diversi film, tanto in Italia quanto in America ed è stata sposata dal 2009 fino al divorzio di inizio 2023 con il chirurgo statunitense Brian Perri.

Ultimamente non ha vissuto dei bei momenti vista la scomparsa della sua piccola cagnolina Mia, che l’ha accompagnata in ogni sua avventura negli ultimi anni. La dolcezza dei suoi fan si è fatta sentire anche in quel caso: oltre 3,5 milioni di persone che le sono state – seppur virtualmente – accanto in una situazione molto dolorosa.

Trasparenze illegali: Elisabetta Canalis è esagerata

Ma ogni discorso triste viene ben presto spazzato via dalla sua straordinaria bellezza che, ancora una volta su Instagram, ha fatto centro. Perchè al di là delle consuete foto, la Canalis stavolta l’ha davvero fatta grossa: il video che potete ammirare è un carico di eros quasi insostenibile.

L’ultimo shooting fotografico a cui ha partecipato ha regalato spunti davvero interessanti ed Elisabetta, in un breve collage video, ha davvero fatto esplodere internet. La Canalis prima in calze a rete, in una posa sexy seduta su una poltrona che mette in risalto le sue straordinarie gambe. Ma anche molto di più.

Perchè successivamente il pantalone dell’ex velina ha davvero dato poco spazio all’immaginazione dei fan: più trasparente che mai, si vedeva praticamente tutto. E le forme esplosive, quasi giunoniche, della 45enne di Sassari non hanno potuto portare altro che euforia tra i followers che nei commenti hanno esaltato la figura immortale di Elisabetta Canalis.