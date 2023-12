Ultim’ora Formula 1, addio a un pilota top: annuncio sul ritiro

Nelle ultime ore stanno iniziando a circolare le notizie in merito ad un possibile ritiro. Il mondo della Formula 1 è decisamente spiazzato

I suoi sostenitori fanno fatica a crederci. Anche perché le dichiarazioni non sono affatto passato inosservate. L’annuncio del suo possibile ritiro arriva come un fulmine a ciel sereno.

Il mondo della Formula 1 potrebbe perdere uno dei piloti più importanti e conosciuti di questo sport.

Un 2023 assolutamente da ricordare per la Red Bull ed, ovviamente, per Max Verstappen che ha conquistato il suo terzo titolo mondiale della sua straordinaria carriera. Non si può dire esattamente lo stesso per il suo compagno di scuderia. Sergio Perez, infatti, nel corso delle gare disputate quest’anno ha preso batoste su batoste. Tanto è vero che, proprio dal Messico (Paese originario del 33enne), erano iniziate a circolare alcune voci. Le stesse che hanno fatto tremare i sostenitori di questo sport e, soprattutto, del nativo di Guadalajara.

Formula 1, il pilota spaventa i tifosi: “Troppo facile ritirarmi…”

Si tratta di voci, quelle su Perez, che non hanno mai trovato una conferma ufficiale. Tanto è vero che a smentirle ci ha pensato direttamente il suo entourage. Dal pilota, però, non sono mai arrivate dichiarazioni del genere o altro. Adesso, però, lo stesso messicano ha voluto smentire, una volta e per tutte, questa ipotesi. Sulla possibilità del ritiro è stato fin troppo chiaro: “Non ho mai preso in considerazione questa idea. Anche perché sarebbe stata la strada più facile oltre ad essere quella più dura“. Un sospiro di sollievo per i suoi tifosi che stavano già pensando al peggio (in ambito sportivo).

Anzi, ci ha tenuto a precisare che non è affatto quel tipo di persona che si arrende non appena vede un problema. Terminare la carriera, nonostante le tantissime sconfitte, non è assolutamente nei suoi piani. Allo stesso tempo, ci ha tenuto a sottolineare, che non ha mai puntato il dito contro qualcuno per i pessimi risultati ottenuti al termine di questa stagione. Non solo: ha aggiunto anche che si è preso le sue responsabilità e che ha cercato di ribaltare la situazione quando è stato possibile.

Addirittura erano iniziate a circolare voci sul possibile suo sostituto. Si parlava di un possibile arrivo di Daniel Ricciardo per la stagione 2024. Voci che, però, non lo hanno mai distratto visto che era concentrato sulle gare che avrebbe svolto nel fine settimana. Di lasciare la Red Bull, quindi, non ha alcuna intenzione visto che vuole continuare a divertirsi. La sua scuderia continua ad avere fiducia in lui, ma se i risultati dovessero continuare ad essere negativi allora si ritornerà (molto probabilmente) a parlare di un futuro in bilico.