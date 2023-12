Il video lascia tutti senza fiato: Diletta stavolta esagera

Diletta Leotta è ancora una volta esplosiva per i suoi fan su Instagram: il video è virale, così la giornalista lascia tutti di stucco

Il mondo della televisione e del giornalismo è ai suoi piedi ormai da qualche anno. Ma Diletta Leotta ha saputo ritagliarsi uno spazio importante pure sui social: a testimonianza di ciò, il suo seguito è in continua crescita. Il motivo è presto detto.

Diletta Leotta ama postare sulla sua pagina Instagram, dove conta oltre 8,7 milioni di seguaci, foto estremamente bollenti. Durante la scorsa estate si è divertita ad alzare le temperature con le sue forme a dir poco esagerate, dovute anche alla chiacchieratissima gravidanza. È diventata mamma nel giorno del suo 32esimo compleanno, lo scorso 16 agosto: la piccola Aria è il frutto dell’amore con il portiere del Newcastle Loris Karius.

Il tedesco, da due anni a questa parte, fa coppia fissa con la desideratissima conduttrice che ha mostrato e dimostrato più volte sui social il suo fortissimo legame con l’ex Liverpool. I social la venerano come fosse una regina: la bellezza di Diletta è indiscutibile e giorno dopo giorno lascia senza parole i suoi numerosissimi followers.

Dagli esordi a Sky fino all’attuale momento duro, vissuto alla ‘guida’ di DAZN come volto simbolo dell’emittente. Gli stadi, quando lei è a bordocampo, le riservano spesso un’accoglienza calorosa. Una bellezza a tutto tondo a cui nessuno è più in grado di resistere.

Dopo un’estate bollente che l’ha vista toccare insieme al suo amato diverse mete tra l’Italia e l’estero, recentemente ha vissuto dei momenti di relax a Dubai insieme a Karius e alla piccola Aria. Ma Diletta dopo aver ripreso a pieno ritmo a lavorare ha messo il piede sull’acceleratore ed il video pubblicato qualche ora fa ne è la testimonianza lampante.

Il doppio ruolo vissuto dalla speaker di Radio 105 la vede, in un promo per uno dei suoi sponsor, in primis nel ruolo di modella. Con un corto vestitino chiaro, le forme della Leotta sono in bella vista ed i fan proprio non riescono a resisterle. Il siparietto va avanti perchè Diletta è anche la fotografa che immortala il sensualissimo shooting fotografico.

Una situazione assai simpatica che se da un lato ha messo ancora una volta in primo piano il corpo scultoreo della giornalista, dall’altro ha dato spazio anche al lato divertente e ironico della meravigliosa 32enne catanese che giorno dopo giorno è sempre più amata.