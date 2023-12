La Juve rischia di perderlo: “È frustrato”

Brutte notizie in casa Juventus. Uno dei bianconeri vive un momento di “frustrazione”, e la cessione potrebbe concretizzarsi anche a gennaio.

I risultati portati a casa fino a questo momento non possono più nascondere la Juventus. Lo Scudetto rappresenta per forza di cose un obiettivo concreto per la Vecchia Signora, impegnata soltanto su una competizione. Non ci sono in calendario partite legate a competizioni europee, il che ovviamente dà ai bianconeri anche una sorte di vantaggio.

Alla lunga, infatti, la squadra di Allegri avrà sicuramente dalla sua la possibilità di sfruttare maggiori energie sotto il punto di vista fisico ma anche mentale. Certo, servirà al tempo stesso anche una gestione oculata della rosa da qui alla prossime settimane che, al netto delle festività natalizie, saranno fitte di impegni.

C’è chi, tra l’altro, in maglia bianconera non sta vivendo un momento particolare esaltante. Parliamo di Kenan Yldiz, talento turco che fino a questo momento non ha trovato la sua dimensione in quel dei Torino. La sensazione, va detto, è che non ci siano nemmeno i presupposti per veder proseguire il cammino dell’attaccante classe 2005.

Appena 36′ minuti raccolto con la maglia della Juventus in Serie A, molti di più con quella della NextGen anche se i risultati sono stati comunque blandi. Ci sarebbero anche queste valutazioni alla base della possibile separazione tra il giocatore della nazionale turca e la Juventus. Valutazioni che, ovviamente, vedono coinvolti il club ed ovviamente anche l’entourage del giocatore.

Kenan Yldiz, addio già a gennaio? Cosa filtra in queste ore

Nelle prossime settimane ci saranno risposte concrete, anche l’apertura del mercato di gennaio potrebbe accelerare i tempi per la cessione di Yldiz. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky’ Florian Plettenberg, tra l’altro, lo stesso Kenan non starebbe vivendo una situazione particolarmente semplice in quel di Torino.

Un senso di “frustrazione” – scrive Plettenberg – starebbe attanagliando l’attaccante turco. La sensazione concreta è che al momento non ci sarebbero i presupposti per restare nemmeno da parte dello stesso ragazzo che evidentemente preferirebbe proseguire altrove il suo percorso tra i grandi.

Le squadre interessate non mancano. Dalla Germania e dall’Inghilterra – scrive ancora il giornalista di ‘Sky Sport Germania’ – ci sarebbero diversi club interessati al giocatore. Da capire, adesso, se la cessione di Yldiz possa concretizzarsi già nella finestra invernale di calciomercato o bisognerà aspettare l’estate.