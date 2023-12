RedBird annuncia: Ibrahimovic è tornato! Sarà Senior Advisor del Milan

Ora è anche ufficiale Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Solo 6 mesi dopo il suo ritiro dal calcio e il conseguente addio al club rossonero, l’ex calciatore diventa un dirigente del Milan e un collaboratore della proprietà. Ibrahimovic collaborerà a stretto contatto con la proprietà e la presidenza del Milan. Una figura operativa che dovrà supervisionare le attività del club dal punto di vista tecnico e non solo. L’ex calciatore ha commentato così il suo ritorno in rossonero: “Grato a Cardinale per l’opportunità. Amore per i rossoneri senza fine, una decisione presa non alla leggera“.

IL COMUNICATO UFFICIALE DI IBRAHIMOVIC AL MILAN

Di seguito il comunicato ufficiale con cui RedBird, società controllante del Milan, annuncia l’approdo dell’ex calciatore nella dirigenza rossonera:

“RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan #Ibrahimović (“Ibra”) come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan”.

CHE COSA FARÀ IBRAHIMOVIC?

Un ritorno che fa rumore quello dell’ex fenomeno svedese. Ibra sarà una figura centrale all’interno nell’operatività del club. Di fatto Zlatan sarà presidente operativo pectore, avendo la responsabilità di essere il canale tra proprietà e interno del club. Il comunicato poi si sofferma sulle mansioni che avrà Ibrahimovic all’interno del club rossonero:

“In qualità di Partner Operativo di RedBird, Ibra collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento. Aiuterà a reperire e valutare nuove opportunità di investimento per l’azienda e fornirà consulenza alle società del portafoglio RedBird su progetti commerciali, strategie di contenuti digitali e iniziative strategiche di costruzione del marchio per estendere la loro presenza su base globale”.

IBRAHIMOVIC AL MILAN: NON SOLO CAMPO

Lo svedese non curerà solamente l’aspetto strettamente sportivo. L’immagine di Ibrahimovic si legherà al Milan come volto di promozione nel mondo. Due brand di succssso che si uniscono per migliorare il futuro del club:

“In AC Milan, Ibra ricoprirà il ruolo di Senior Advisor della Proprietà, che è guidata da RedBird e comprende i New York Yankees, uno dei partner sportivi di più lunga data di RedBird. Lavorando in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club”.