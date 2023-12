Roma, si accende il mercato: la frase non passa inosservata

La Roma attende la sessione invernale di calciomercato per rinforzare l’organico a disposizione di Mourinho. Uno dei possibili obiettivi dei giallorossi esce allo scoperto

Manca meno di un mese e sarà di nuovo calciomercato con la consueta sessione in programma a gennaio. Un mese di trattative nel quale i vari dirigenti proveranno a centrare rinforzi, funzionali a colmare lacune di organico, sopravvenute anche per gli infortuni capitati nella prima parte di stagione.

Sarà questo il caso del Milan, obbligato ad acquistare un difensore in seguiti agli infortuni di Kalulu, Thiaw e Pellegrini. Stessa situazione per la Roma che non ha ancora recuperato Kumbulla (infortunato al ginocchio proprio nel match contro il Milan lo scorso aprile) e Smalling.

Prosegue l’incertezza sulle condizioni del difensore inglese, alle prese con un fastidio al ginocchio. La Roma vorrebbe risolvere la situazione con un’operazione chirurgica, eventualità che Smalling non prende assolutamente in considerazione. Scelta quest’ultima che ha infastidito e non poco Mourinho e la dirigenza giallorossa.

Roma, il difensore allo scoperto: Mourinho decisivo

Uno stallo, quello su Smalling, che aggrava l’emergenza in difesa per Mourinho che non potrà disporre del difensore almeno fino a febbraio. A inizio anno, inoltre, l’allenatore portoghese non potrà nemmeno disporre di Ndicka che disputerà la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio.

Una doppia assenza che impone a Thiago Pinto di intervenire sul mercato con l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La sessione di Gennaio, spesso, non è quella dei grandi investimenti con i club che puntano a prestiti fino a fine stagione. Strategia che potrebbe seguire anche la Roma per Oumar Solet, difensore francese del Salisburgo, classe 2000.

La scorsa estate, Solet è stato a un passo dal trasferimento al Torino. Ora è di nuovo sul mercato. E’ stato lo stesso giocatore, in una recente intervista, ad aver manifestato l’intenzione di cambiare squadra dopo tre anni con i campioni di Austria.

“Ho bisogno di crescere come calciatore – si legge nelle dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport – e penso sia il momento del prossimo step che vuol dire trasferirmi in uno dei maggiori campionati e giocare sfide top ogni settimana.” Consapevole dell’interesse della Roma nei suoi confronti, Solet non ha nascosto l’ambizione di essere allenato da Mourinho: “E’ l’allenatore ideale – spiega – ideale per far crescere i giovani. Certamente mi farebbe migliorare.”

Una dichiarazione d’intenti chiarissima per Solet che ha le idee chiare sul suo futuro. Vedremo ora se la Roma tenterà l’affondo decisivo. Il difensore va in scadenza nel 2025 e non ha alcuna intenzione di rinnovare con il Salisburgo.