Nadal al Roland Garros: l’annuncio che tutti attendevano

Arriva l’annuncio tanto atteso in merito alla partecipazione di Rafael Nadal al Roland Garros: arrivano le dichiarazioni da parte del tennista

Le condizioni di Rafael Nadal tengono sempre più banco tra gli appassionati di tennis. Il 22 volte campione Slam potrebbe star disputando il suo ultimo periodo da professionista ed essere vicino al ritiro. Un’ultima grande annata per il maiorchino che si sta gestendo, prendendo parte solo ai tornei in cui si sente fisicamente pronto, per non rischiare di accorciare ancora di più la propria carriera. Non si sa per certo, effettivamente, se a fine anno andrà in scena il suo ritiro, ma le voci vanno in quella direzione lì, anche se lui non si è mai esposto del tutto e le ultimissime dichiarazioni possono andare in direzione opposta.

Sta di fatto che qualche settimana fa, al momento del ritorno in campo a Barcellona dopo una lunga serie di tornei saltati a causa dei suoi noti problemi fisici, lo spagnolo fu chiaro: “Se mi rompo di nuovo è finito tutto”. Segno di come sia agli sgoccioli e che un infortunio possa pregiudicare anche la parte finale della carriera.

Intanto è tornato e l’ha fatto in grande stile. Vero, anche che sul campo non è più quello di un tempo, oggi più che a vincere deve badare a sentirsi bene e non infortunarsi ma intanto è già bello averlo ammirato nuovamente a Barcellona, poi a Madrid e infine agli Internazionali di Roma.

Nadal al Roland Garros: arriva l’annuncio che tutti aspettavano

Il tennista iberico ha rilasciato una lunga intervista a ‘FranceTvSport’ dopo l’eliminazione nel torneo romano avvenuta per mano di Hubert Hurkacz. Nelle sue dichiarazioni c’è un passaggio interessante in merito a quello che tutti vogliono sapere: se ci sarà o no al prossimo Roland Garros.

Il secondo grande Slam dell’anno prenderà il via il prossimo 26 maggio, e Nadal non ha ancora sciolto le riserve : “Sto bene, e questo per me è già una grande cosa. Mi ha fatto molto piacere poter esserci sia a Barcellona, sia a Madrid che a Roma. Una gioia immensa, perché le condizioni fisiche oggi sono per me tutto”. Prima di rivelare quale sarà il futuro, un passo guardando indietro: “Per me è stata dura non poter esserci a Montecarlo”. Ora è felice, tanto da scacciare le voci di un possibile ritiro al termine di quest’anno: “Per molto tempo ho pensato che questo fosse l’ultimo, per fortuna ora mi sento meglio”.

E il Roland Garros? Parteciperà? “Non lo so ancora, dipende da come mi sentirò. Se non ci sarò sarà molto dura, ma voglio esserci solo se sono al 100%. Non voglio parteciparvi se devo procedere con cautela e senza potermi impegnare troppo per paura di farmi male” è l’amara verità rivelata dal maiorchino. Poi la chiosa finale: “Nella mia carriera è stato un torneo speciale, non voglio macchiarlo con brutti ricordi. Giocherò solo se so di poter dare il 100% e avere anche quello 0,1% di provarci. Se non è così, salterò l’impegno”. Infine Nadal rivela di voler esserci anche all’Olimpiade, altro torneo messo nel mirino.