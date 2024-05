Cambia di nuovo tutto: Satta-Berrettini, tutti a bocca aperta

Per Matteo Berrettini è cambiato ancora una volta tutto, dopo la relazione con Melissa Satta: i fan restano a bocca aperta di fronte all’ultima rivelazione

Matteo Berrettini è stato considerato per anni il miglior tennista italiano, prima dell’arrivo ad alti livelli di Jannik Sinner e del suo importantissimo exploit che l’ha portato a diventare il numero due al mondo. In realtà, nonostante l’infortunio all’anca, l’altoatesino potrebbe presto superare Novak Djokovic e salire sul gradino più alto del ranking Atp.

Dopo aver conquistato la finale di Wimbledon, tutti si aspettavano che Berrettini potesse essere per anni uno dei volti dello sport del nostro Paese, ma poco dopo è iniziata un’involuzione difficile da pronosticare. Una serie di infortuni ha rallentato bruscamente il suo cammino, uscendo anche dalla top 100.

Di mezzo, c’è stata anche la relazione con Melissa Satta, che ha animato le prime pagine di gossip. La modella è stata oggetto di una shitstorm ingiustificata, venendo accusata addirittura di portare sfortuna o di essere un fattore distraente per il campione. Si tratta di critiche infondate, ovviamente, anche perché ora le cose non stanno andando tanto meglio.

Dopo il rientro dall’infortunio, Berrettini ha dato qualche segnale di risveglio, ma è ancora lontano dai livelli che l’hanno reso celebre e l’hanno portato a diventare il numero sei al mondo, a gennaio 2022.

Pietrangeli punge Berrettini: “Non so cos’abbia”

Una leggenda come Nicola Pietrangeli non ha riservato parole al miele per ‘The Hammer’. L’ex volto del tennis italiano ha detto ai microfoni di ‘Mowmag’ che “non ho ancora capito Matteo cos’abbia. Prima dicevano che giocava male per colpa della fidanzata, ora non lo so. Non sta più con lei e di certo non mi interessa, non mi occupo della vita sentimentale di Berrettini, sono affari suoi”.

Oltre la relazione, finita ormai da mesi, con la showgirl, Pietrangeli non ha ben capito perché si sia ritirato dall’Atp di Roma, ma anche in quel caso, purtroppo, ha dovuto arrendersi ai problemi fisici. In ogni caso, secondo lui, “se si rimettesse almeno all’80 per cento della sua forma, la Davis avrebbe una squadra vincente. Più complimenti di questi cosa devo fargli”.

E ha concluso con un’amara constatazione: “Non faccio il chiromante ma forse ci saranno anche fattori mentali oltre che fisici”. Ma sicuramente la speranza è che Berrettini possa tornare ai suoi abituali livelli, anche perché il talento non gli è mai mancato. Che stesse con Melissa Satta o meno.