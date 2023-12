Serie A: Thiago Motta in una big, avviati i contatti

Thiago Motta sta facendo molto bene con il Bologna e una big di Serie A ha avviato i contatti con il tecnico per capire la fattibilità dell’operazione.

Thiago Motta sogna con il Bologna, ma anche il grande salto. I felsinei sono in piena lotta per un posto in Europa e questo potrebbe essere l’ultimo regalo dell’ex centrocampista prima di lasciare i colori rossoblu ed iniziare una nuova esperienza.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, una big di Serie A ha avviato i contatti per arrivare a Thiago Motta. Il discorso entrerà nel vivo solamente nelle prossime settimane, ma le prime riflessioni sono in corso e vedremo quale sarà la scelta definitiva.

Svolta in panchina per la big: arriva Thiago Motta, i dettagli

Thiago Motta non ha mai chiuso la porta ad un trasferimento in una big e il mancato rinnovo con il Bologna fa pensare che il tecnico voglia aspettare un po’ per capire meglio la situazione e poi prendere una decisione. Il prolungamento con i felsinei non lo possiamo escludere a priori, ma ora il suo nome è sulla lista di molte società e a questo punto sembra essere davvero molto complicato riuscire ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia, l’Inter avrebbe avviato i contatti per avere Thiago Motta in panchina. Una mossa precauzionale visto che il futuro di Inzaghi è assolutamente da scrivere. Naturalmente l’ultima parola spetta al tecnico, chiamato a decidere se sposare o no il progetto di una squadra sicuramente molto importante.

Sul tecnico ci sarebbe anche la Juventus mentre il Milan potrebbe unirsi alla corsa nei prossimi giorni. Insomma, una sfida a tre che è ancora tutta da scrivere e vedremo alla fine chi la spunterà. Una cosa è certa: il tecnico non chiude la porta a nessuna delle squadre e valuta con attenzione quale potrà essere la sua occasione per fare un salto di qualità dopo un periodo positivo.

L’Inter pensa a Thiago Motta

Il nome di Thiago Motta per la panchina dell’Inter non è assolutamente nuovo e già in passato era stato accostato. Ora addirittura ci sarebbero dei contatti in corso e non ci resta che attendere le prossime settimane per cercare di capire se si arriverà ad una fumata bianca oppure si assisterà ad un passo indietro.