Valentina Vignali lascia senza fiato: lato A e spacco vertiginoso

Valentina Vignali sa benissimo come far perdere la testa ai follower ed anche stavolta le sue curve non lasciano scampo

Sono tutti pazzi di lei: Valentina Vignali è una ex cestista, nonché influencer di spicco, modella ed anche personaggio televisivo che ha diverse doti inconfondibili. Al netto del talento nel basket, sicuramente è simpaticissima, come spesso mostra nei suoi reel, e poi è terribilmente sexy. Di questo se ne sono ormai accorti da diverso tempo i suoi fan.

Il numero di followers crescenti è quindi specchio delle sue grandi doti. Certo, la bellezza è un dono ma Valentina sa in che modo sfoggiarla così come sa anche benissimo come risultare molto vicina ai suoi seguaci. I suoi non sono peraltro comportamenti da diva, risultando spesso anche vicina a chi la segue con affetto. Ciononostante non mancano i viaggi in giro per il mondo per lavoro e perché no, anche in degli alberghi extra lusso.

Quando si trova negli USA, la bellissima riminese dà anche prova dell’enorme bravura con la palla a spicchi. Valentina è un’ottima tiratrice e qualche mese fa non si lasciò sfuggire l’occasione di mettersi a giocare in uno dei campetti di strada proprio negli Stati Uniti. Quando la palla chiama, nonostante ormai la classe ’91 si sia ufficialmente ritirata, lei risponde. L’amore per il basket è nato quando la bellissima Vale aveva solo 8 anni ed ha coronato il sogno di diventare professionista.

Valentina Vignali super hot, lato A e spacco!!!

La Vignali ha anche qualche tatuaggio dedicato alla pallacanestro e se lo sappiamo è perché, come già spiegato, spesso non si tira indietro se c’è da far vedere il fisico pazzesco. E quindi eccoci di fronte ad un nuovo bellissimo post della stupenda influencer. Con il suo vestitino estivo manda letteralmente tutti ai matti.

Lo spacco è effettivamente vertiginoso e lascia vedere tanto. Praticamente l’apertura è inguinale e le pazzesche gambe dell’influencer sono da mal di testa. Per non parlare poi del lato superiore della mise estiva scelta oggi dalla romagnola. Una scollatura che non perdona affatto, quella che indossa la stupenda Valentina.

Lo sguardo non può non posarsi anche sul lato A da sogno della trentaduenne e così la Vignali vince di nuovo la sua scommessa: pioggia di like e follower costantemente in aumento. Al momento infatti, il profilo Instagram della splendida ex cestista è seguito da ben 2,7 milioni di follower. Non sono certo pochi.