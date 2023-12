Illeciti contrattuali, il caso si riapre: dura penalizzazione, club nei guai

Gli illeciti finanziari, nel calcio di oggi, rappresentano uno dei problemi più seri e radicati. Estirparli, infatti, sta diventando sempre più difficile ma da questo punto di vista le autorità non hanno intenzione di arrendersi. Per questo motivo un club adesso finisce seriamente nei guai e vede la propria classifica stravolta. Sono tanti i punti di penalizzazione.

Diversi club sparsi in giro per il mondo si sono macchiati, nel corso degli ultimi tempi, di irregolarità e di illeciti più o meno importanti in ambito economico e finanziario. Questo sta spingendo le autorità verso sanzioni sempre più dure e gravi proprio con l’obiettivo di arginare sempre di più questa deriva che sta prendendo piede. In tal senso, un club adesso finisce seriamente nei guai. Il caso in questione sembrava essersi chiuso qualche tempo fa ma ora viene riaperto per degli illeciti di natura contrattuale. Per questo motivo ora il club deve fare i conti con una durissima penalizzazione che sa tanto di mazzata per qualunque forma di ambizione. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Un club finisce nei guai: tanti punti di penalizzazione

Il club in questione, infatti, per l’accusa di non aver rispettato gli obblighi contrattuali con i propri calciatori aveva già subito una prima penalizzazione. Il caso è stato riaperto dal momento che sono emersi nuovi dettagli ed ora rischia davvero grosso.

A quanto pare, infatti, la FAW (Federcalcio gallese) ha chiesto per il Pontypridd United una penalizzazione di 135 punti che si va ad aggiungere a quella di 6 punti già comminata. Si tratterebbe di una penalizzazione a suo modo storica ed il rischio da questo punto di vista è enorme. Andiamo a vedere per quale motivo e che cosa sta accadendo.

Illeciti finanziari, squadra gallese finisce nei guai

La squadra in questione, come detto, si sarebbe macchiata di illeciti finanziari e contrattuali. Non avrebbe, infatti, pagato i calciatori e non avrebbe rispettato neanche quelli che erano gli obblighi contrattuali. Per questo motivo, dopo i 6 punti di penalizzazione già ricevuti, adesso la proposta da parte degli inquirenti è di altri 135 punti. I capi di accusa, infatti, sono 18 e per questo motivo il rischio verso il quale viaggia è davvero enorme. In ogni caso, il mercato è stato bloccato per due sessioni a prescindere da questa sanzione.