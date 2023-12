Addio Juve per andare da Zaniolo: 40 milioni cash

Il calciomercato invernale è pronto ad aprire i battenti, e permetterà alle società sia di rinforzarsi che di sfoltire la rosa

Tra queste troviamo senza dubbio la Juventus, che complice la grande stagione svolta fino ad ora ha voglia di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto che i bianconeri intendono potenziare è il centrocampo, che ha dimostrato più di qualche carenza, soprattutto numerica.

Per la ‘vecchia signora’, però, molto importanti sono anche le cessioni, che permetterebbero alla dirigenza di avere a disposizione un tesoretto da poter reinvestire per potenziare la squadra. Soldi importanti possono arrivare dalla Premier League, visto che un club è pronto a trattare l’attaccante bianconero mettendo sul piatto un’offerta importante.

L’Aston Villa bussa alla Juventus, Giuntoli fissa il prezzo dell’attaccante: servono 40 milioni

La Juventus ha intenzione di rinforzare la propria rosa nella sessione invernale di calciomercato. Per la ‘vecchia signora’, però, il mercato di riparazione può portare diversi calciatori lontano da Torino. L’Aston Villa, infatti, ha messo nel proprio mirino un attaccante bianconero.

La squadra di Unai Emery si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa in Inghilterra, con la vetta della classifica che dista solamente due punti. Per cercare di sognare ancora più in grande, la società è pronta ad accontentare il proprio allenatore con l’acquisto di un nuovo bomber.

Per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League, il club inglese sta pensando di regalare al proprio tecnico, Unai Emery, Moise Kean. L’attaccante bianconero non sta trovando molto spazio, e questo può portarlo a prendere in seria considerazione l’idea di lasciare Torino. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, non ha intenzione di cederlo se non di fronte ad offerte importanti.

40 milioni di euro è la cifra che la Juventus chiede per lasciar partire il classe 2000, cifra importante ma decisamente alla portata dei club di Premier League. Ad intrigare il calciatore bianconero è la possibilità di ritrovare a Birmingham Nicolò Zaniolo: i due sono grandi amici, e questo fattore può essere importante per la scelta definitiva del calciatore. L’Aston Villa è intenzionata a provarci, la Juventus ha fissato il prezzo: le prossime settimane possono rivelarsi decisive.