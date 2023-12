Bomba dalla Spagna: la Juve cede subito il giovane talento

Juventus protagonista in campionato e sul calciomercato. L’ultima indiscrezione sui bianconeri riguarda un possibile addio che potrebbe concretizzarsi a Gennaio

In pochi, anche i più ottimisti tra i tifosi della Juventus, avrebbero immaginato un cammino così positivo per i bianconeri nella prima parte di stagione. Imbattuti dal 4-2 di Sassuolo, gli uomini di Allegri sono, al momento, l’unica rivale nella lotta Scudetto per l’Inter capolista con soli due punti di vantaggio sugli uomini di Allegri.

Un distacco minimo che conferma ulteriormente quanto sia stato positivo, finora, il campionato di una Juventus che, senza le coppe europee, può concentrare risorse e impegni solo sulla Serie A. Una condizione questa che, indubbiamente, pone i bianconeri in una situazione di vantaggio rispetto ai rivali.

Protagonista in campionato, la Juve e, verosimilmente, anche alla riapertura del mercato a Gennaio. Giuntoli è obbligato ad acquistare un centrocampista per infoltire numericamente il reparto. Attenzione anche in attacco e alla situazione di Vlahovic, per il quale non si placano i rumors su una possibile cessione anche immediata.

Juventus, sarà addio: dalla Spagna ne sono certi

A proposito di cessioni, oltre a Vlahovic, ci sono anche altri calciatori bianconeri ambiti soprattutto all’estero. Su tutti, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Entrambi hanno mercato in Premier League.

Per l’argentino, rivelazione assoluta della Serie A con il Frosinone, ci sono stati sondaggi del Newcastle e del Crystal Palace. Iling-Junior, invece, è nel mirino del Tottenham e del Brighton di De Zerbi. Per l’esterno d’attacco inglese, la cessione a Gennaio è più di un’ipotesi. La Juve è disposta anche a un trasferimento a titolo definitivo per poi reinvestire subito sull’arrivo di un centrocampista.

Cessione possibile anche per Dean Huijsen. Il giovane difensore olandese, già schierato in campionato da Allegri nel match contro il Milan, potrebbe finire in prestito in Liga. In particolare, stando al portale spagnolo, ‘Todofichajes’, Huijsen è un obiettivo del Granada, club dove potrebbe ritrovare Matteo Tognozzi, ex capo scouting della Juve. Era stato proprio Tognozzi a scovare Huijsen dalle giovanili del Malaga e a portarlo in bianconero nel 2021.

Al Granada, Huijsen potrebbe avere più spazio anche se la situazione di classifica dei biancorossi non è affatto facile. Al momento, infatti, il club andaluso è penultimo con sei punti da rimontare dal quartultimo posto occupato dal Cadice.

Nonostante sia favorevole a un’eventuale cessione a titolo temporaneo, non è escluso, tuttavia, che la Juventus possa trattenere Huijsen fino al termine della stagione per poi valutare il percorso da intraprendere con il calciatore e i suoi agenti. Al momento, il difensore olandese è stato aggregato nuovamente alla U-23 in Serie C insieme a Kenan Yildiz, altro giovane bianconero già uomo mercato.