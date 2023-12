Napoli, contro il Braga per passare il turno. Mazzarri tranquillo: “Rispetto per loro, ma dobbiamo vincere”

Dopo tre sconfitte di fila, il Napoli di Walter Mazzarri stasera ospita al San Paolo lo Sporting Braga. Sarà l’ultima e decisiva gara del girone di qualificazione della Champions League. I partenopei hanno almeno tre risultati per superare il raggruppamento. Si tratta di una gara fondamentale per il futuro del club, ma anche per l’umore del gruppo azzurro che sta attraversando un momento molto delicato.

MAZZARRI CREDE NEL SUO NAPOLI

Walter Mazzarri si è detto molto sereno in vista della gara contro il Braga. Il Napoli parte forte della situazione di classifica che lo vede avanti di tre punti. Questo significa che i Campioni d’Italia hanno la possibilità di passare il turno, vincendo ovviamente, pareggiando o perdendo con un solo gol di differenza. Ma il tecnico toscano ha posto un obiettivo principale: “Noi vogliamo vincere, vogliamo farlo senza subire gol”.

Un mini obiettivo a breve termine per la sua squadra da conseguire per assicurarsi un posto agli ottavi di Champions League. Il Napoli deve migliorarsi, per farlo deve soprattutto ritrovare solidità difensiva: “Ha sempre vinto o si è sempre qualificato in Europa chi aveva la miglior difesa. Ecco perché bisogna acquisire una sicurezza difensiva mentre facciamo il nostro gioco. In attacco, l’importante è giocare bene e creare, prima o poi il gol arriva. Ma la fase difensiva deve essere perfetta e quindi va migliorata”.

OSIMHEN IN DUBBIO?

Victor Osimhen e la sua condizione fisica sono un argomento importante. A Torino, il nigeriano è apparso sicuramente in miglioramento, ma non era ancora il centravanti trascinante conosciuto la scorsa stagione e in parte in avvio di questa. Sul centravanti del Napoli che verrà valutato domani, Mazzarri afferma: “Vedremo se sarà in condizione”. Sì, perché il tecnico ritroverà Osimhen solamente a poche ore da Napoli-Braga. Il nigeriano infatti in giornata si è recato in Marocco dove in serata è stato premiato con il Pallone d’Oro africano.

Victor ha quindi saltato l’allenamento della mattinata e quindi sarà nuovamente a Napoli per la rifinitura domattina. Ma il suo apporto sarà indispensabile per giungere al risultato. Il passaggio del turno, con la situazione del campionato che rischia di aggravarsi, per il lato economico del club è fondamentale.

IL MORALE DEL NAPOLI

Il passaggio del turno in Champions League è un passaggio necessario per la serenità del gruppo e il morale del gruppo azzurro. Un risultato negativo, con l’eliminazione della Champions, farebbe perdere tanti milioni di euro.

Tuttavia, la cosa principale in questo momento della stagione, in cui il Napoli attraversa una situazione particolarmente negativa, non passare il turno sarebbe un colpo particolarmente da assorbire.

Un ko sarebbe impossibile da recuperare moralmente. E la squadra rischierebbe di sprofondare definitivamente. Inoltre, i risultati di questa Champions League saranno probabilmente dirimenti per la qualificazione alla Coppa del Mondo per club del 2025. I partenopei come il Milan inseguono la Juventus, ma la distanza è ancora molto ampia.