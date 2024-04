Milan, Pioli: “Stagione? Persi troppi punti”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio 0-0 la Juventus: “Stiamo passando un momento delicato, reagire così è importante anche se è chiaro che si può fare meglio. Ci siamo sacrificati tanto per ottenere un risultato importante, lottando fino alla fine, la nostra è stata un buona reazione. Si lavora sull’orgoglio, dobbiamo per forza fare bene in queste ultime partite perché lo dobbiamo a noi stessi e al club”.

Sulla prestazione

Soddisfatto della prestazione: “La loro catena di sinistra con Rabiot e Danilo era molto esperta, abbiamo provato a smuoverli. Nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima prestazione, nel secondo la Juve ha messo attaccanti e ci ha schiacciati ma ci siamo difesi bene, era importante non perdere. Li abbiamo aspettati di più, anche per le assenze che avevamo. Poi sono i risultati che determinano i giudizi, mi è piaciuto lo spirito, quando abbiamo un piano di gioco va portato fino alla fine e la squadra lo ha fatto. Sono molto soddisfatto della prestazione“. Cosa si poteva fare meglio: “Posso aver fatto degli errori, la stagione poteva essere migliore ma se abbiamo preso tanti punti di distacco dall’Inter le altre stanno peggio di noi. Loro hanno fatto qualcosa di eccezionale, noi abbiamo cambiato tanto ma questo gruppo ha le potenzialità per essere protagonista“.

Sui singoli e la squadra

Chukwueze poteva entrare prima?: “A me Pulisic è piaciuto, Chukwueze in questo momento è quello un po’ più sacrificato“. Come ha isolato la squadra: “Non leggo più niente da tanto tempo, cerco di fare bene in tutte le partite con grande concentrazione e la giusta serenità per arrivare bene fino alla fine. Vogliamo arrivare secondi e fare più punti possibili“.