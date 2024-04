Juventus-Milan 0-0, termina in parità la sfida dell’Allianz Stadium

Nessun gol e un punto a testa allo Stadium tra Juventus e Milan. Sono i bianconeri a sfiorare il gol nel finale. I bianconeri si espongono ora al rischio di aggancio da parte del Bologna.

Juventus-Milan, le formazioni

Allegri non cambia il suo 3-5-2 per la gara contro il Milan, ma nella formazione titolare della Juventus rilancia Kenan Yildiz, ma soprattutto schiera Cambiaso a centrocampo: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Pioli conferma il solito 4-2-3-1, ma deve fare a meno della coppia di terzini titolare e anche in Tomori: Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

La partita, il primo tempo

Parte meglio la Juve che cerca il gol con Vlahovic. Primo squillo del numero 9 bianconero, al termine di un’azione caparbia. Conclusione centrale, bloccata senza problemi da Sportiello. Al 14′ ci prova poi Gatti. Si presenta in zona tiro il numero 4 bianconero, sganciatosi dal reparto arretrato. Conclusione ampiamente alta sopra la traversa, ignorato Vlahovic in mezzo. Al 22′ ancora Juve con Cambiaso. La mezzala bianconera riceve da Weah e si crea lo spazio per andare al tiro col sinistro, ma strozza troppo la conclusione mancina che si perde sul fondo. Il primo squillo al 25′ del Milan porta la firma di Leao. Prova a ripartire in contropiede il Milan, dopo un ottimo anticipo di Thiaw su Vlahovic. Pulisic scarica sul portoghese che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 45′ chance per la Juve su punizione. Vlahovic riesce a scavalcare la barriera con una conclusione velenosa il numero 9 bianconero, reattivo nel deviare la sfera in calcio d’angolo Sportiello.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa pericolosa ancora la Juve ma salva Sportiello. Il portiere rossonero si supera, dicendo di no prima a Kostic e poi sulla conclusione a colpo sicuro di Danilo. Al 63′ dentro Chiesa e Milik per Kostic e Vlahovic. L’italiano è subito pericoloso. Affondo di Chiesa che mette in mezzo, Thiaw interviene in scivolata liberando l’area di rigore. Un minuto e si fa vedere poi Loftus-Cheek. Tenta la frustata dalla distanza il centrocampista inglese, senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Al 73′ Juventus pericolosa anche con Milik. Sfonda a sinistra la Juventus con Chiesa che supera Musah in velocità e crossa per il polacco, gli dice di no Sportiello. 6 minuti e ci prova Leao. Rientra sul destro per calciare in porta il numero 10 rossonero, incocciando la schiena di Bremer. Terzo calcio d’angolo per il Milan. A 5 dalla fine rischia ancora il Milan ma salva Thiaw. Sportiello la perde in uscita ma è decisivo l’intervento sulla linea di porta del difensore tedesco per negare il gol a Rabiot. Un minuto ed è ancora Milik a provarci. Sugli sviluppi del corner la incrocia bene sul secondo palo il polacco, ma non riesce a trovare la porta. Al 93′ ci prova Miretti entrato per Yildiz. Rientra sul destro per calciare a giro il centrocampista bianconero, ma non riesce a impensierire Sportiello. La sfera sfila sul fondo. Gara che si chiude 0-0 dopo un corner infruttuoso per il Milan.