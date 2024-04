Conflitto Hamilton-Leclerc: annuncio lampo

Il Mondiale di Formula Uno è sempre più nel vivo. Nonostante ciò in molti pensano già alla prossima stagione: mirino su Hamilton e Leclerc

Siamo ancora nella fase iniziale del Mondiale di Formula Uno, ma ormai sembra essere sempre la stessa storia. Max Verstappen e la sua Red Bull, eccetto per l’incidente di percorso in Australia, continuano a disputare un campionato a parte: l’olandese quando è in pista non conosce risultati diversi dalla vittoria e il dominio è impressionante.

Poco da fare per il compagno di squadra Sergio Perez e per le rivali con la Ferrari che era partita bene ma che ha visto scemare man mano l’ottimismo. Prima Sainz e poi Leclerc ci hanno provato, ma la Red Bull e ‘Super Max’ sono davvero di un altro pianeta. Insomma c’è poco da fare e in casa Ferrari si lavora agli aggiornamenti in vista del prossimo futuro, l’obiettivo è migliorare i propri risultati e creare qualche grattacapo al campione olandese.

E pensare che nell’ultimo Gran Premio in Cina c’è stato qualche contrasto tra Leclerc e Sainz che, prima nelle qualifiche e poi in gara, non hanno smesso di lanciarsi qualche frecciatina. Per il pilota spagnolo questo sarà l’ultimo anno, al suo posto ci sarà Lewis Hamilton e c’è curiosità anche per come sarà il rapporto tra il pluridecorato campione e il giovane talento monegasco Leclerc. A riguardo sono arrivate interessanti dichiarazioni.

Leclerc-Hamilton, colpo di scena: l’annuncio stupisce tutti

L’ex campione Nico Rosberg, ora opinionista, ha parlato ai microfoni di ‘Sky UK’ ed ha detto la sua su quella che potrebbe essere la coppia Hamilton-Leclerc. Rosberg è apparso piuttosto ottimista sui progetti futuri in casa Ferrari e sui rapporti tra i due forti e piuttosto individuali piloti. Ecco le sue parole: “Siamo tutti impazienti di scoprire come si svilupperà questa dinamica, ma Charles non è un pilota che sembra poter entrare in conflitto con il suo compagno di squadra. Questo aspetto renderà tutto più semplice”.

Parlando dei valori dei due piloti e dell’età di Hamilton, Rosberg ha poi proseguito: “In qualifica Leclerc è per valori il migliore dopo Verstappen mentre in generale i valori tra Hamilton e Leclerc si equivalgono attualmente. I 40 anni di Hamilton? Beh, ora vediamo i risultati, ma solo 6 mesi fa veniva definito come il migliore dopo Verstappen, non penso quindi ci saranno problemi”, la sentenza finale dell’ex pilota.

Insomma il Mondiale è ancora in corsa, ma già si pensa a cosa accadrà nella prossima stagione, soprattutto in casa Ferrari.