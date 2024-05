Daniele Scardina, l’annuncio fa commuovere l’Italia: “Grazie a Dio”

Annuncio commovente di Daniele Scardina che fa emozionare i suoi tifosi: King Toretto non perde la speranza

Ad un anno di distanza dal terribile malore che lo ha colpito e che ha fatto gelare il sangue di tutti i suoi tifosi, Daniele Scardina sta continuando il suo percorso di riabilitazione e settimana dopo settimana i miglioramenti si stanno facendo vedere eccome.

Il pugile di 32 anni ha vissuto momenti difficili, soprattutto nei primi mesi dopo il malore, ma il peggio sembra essere finalmente passato e “King Toretto” ha dimostrato e sta dimostrando una grande forza di volontà. Scardina è tornato nella propria abitazione da qualche mese dove sta continuando a curarsi per riprendersi in maniera completa ed è speranzoso sul fatto che presto tornerà a condurre una vita quanto più normale possibile.

In un’intervista esclusiva rilasciata a ‘Sportmediaset’, infatti, il pugile è tornato finalmente a sorridere, segno che i brutti momenti vissuti un anno fa sono ormai alle spalle e per i suoi tifosi non ci sono potute essere immagini più belle da vedere. Lo stesso Scardina ha poi fatto un’emozionante annuncio che ha fatto commuovere l’Italia intera, trasmettendo tutta la sua voglia di tornare a condurre la vita di un tempo.

Daniele Scardina emoziona tutti: l’annuncio è commovente

Forza di volontà e desiderio di voler tornare a condurre la vita che conduceva prima. Sono queste le due cose che stanno sostenendo Daniele Scardina durante il percorso di riabilitazione al quale si sta sottoponendo ad un anno di distanza dal terribile malore che lo colpì dopo un match

Nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva a ‘Sportmediaset’, il pugile originario di Rozzano ha ricordato quei momenti di paura, sottolineando come senza l’intervento di Dio sarebbe morto ed ha ringraziato tutti per la vicinanza mostratagli in questi mesi di riabilitazione: “Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando. È stato molto bello tornare a casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia”.

Scardina non ha abbandonato la speranza di poter tornare a condurre la vita che faceva prima e vuole tornare in forma per godersi di nuovo la sua famiglia: “Vorrei tornare a camminare e muovermi come prima e regalare un viaggio alla mia famiglia. Mi piacerebbe andare a Formentera” ha dichiarato il pugile mostrando tanta voglia di tornare a vivere, emozionando i suoi tifosi.

Le parole del 32enne atleta non possono lasciare indifferenti e tutti i suoi tifosi si augurano di vederlo presto tornare a camminare proprio come desidera. Il momento più difficile è ormai del tutto superato e le possibilità di vedere Scardina tornare alla vita di tutti i giorni sono decisamente alte, come fatto capire dallo stesso pugile.