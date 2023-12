L’annuncio lascia di sasso: Sinner, ora è ufficiale

Le attenzioni del pubblico mondiale sono raddoppiate su Jannik Sinner, l’ultimo annuncio è un bel colpo di scena nel mondo del tennis.

Le aspettative su Jannik Sinner sono abbastanza alte, la posizione numero quattro nel ranking Atp potrebbe essere incrementata quanto prima dal tennista italiano sempre più determinante in campo.

I tifosi di Jannik Sinner sono sempre più frenetici, è uno dei campioni più cercati sui social e ha dimostrato di poter scrivere la storia del tennis in futuro. Il finale di stagione lo ha lanciato definitivamente su scala mondiale, i dubbi sul suo attaccamento alla Nazionale sono svaniti con la vittoria della Coppa Davis e di certo non si fermerà qui.

Il campione italiano ha voglia di ripartire subito, Sinner vorrà scendere in campo quanto prima e dimostrare di essere uno dei migliori al mondo già dalle prime gare del 2024. L’annuncio sull’altoatesino così è spiazzante per i tifosi.

Sinner pronto, ecco dove giocherà

Il tennista italiano vuole bruciare le tappe, la mossa sta spiazzando un po’ tutti gli appassionati. La voglia di fare bene è contagiosa, Sinner sente il peso delle responsabilità e vorrà aumentare i suoi punteggi nel ranking senza alcun dubbio. La sua forma fisica è smagliante, la pausa di dicembre è servita per rilassarsi dalle grandi attenzioni mediatiche ma le gambe fremono per tornare subito protagonista. Come riportano i siti specializzati, Sinner parteciperà al Kooyong Classic 2024.

Una tappa intermedia ma che servirà sia per fare punteggio che per testare i muscoli e i riflessi, Sinner sarà subito in campo a inizio anno. Nessun supplemento di ferie per lui, l’altoatesino vuole subito conquistare vittorie importanti e prepararsi al meglio in vista di un 2024 che si preannuncia spettacolare. La kermesse del Kooyong si svolgerà nei campi di Melbourne e sarà una sorta di via di mezzo tra esibizioni e competizioni vere e proprie, utile a dare le prime indicazioni.

Queste gare saranno integrate con la sua preparazione in corso in Spagna e saranno un utile test prima dell’Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio prossimo. Sarà questo il primo banco di prova importante dove poter aggredire i suoi diretti concorrenti come Djokovic, Medvedev e Alcaraz. Il grande slam dall’altra parte del mondo riporterà subito la sfida ai massimi livelli tra i protagonisti del tennis, Sinner vorrà farsi già trovare pronto e incominciare a vincere con convinzione e determinazione.