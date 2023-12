L’Inter fa cassa: regalo dal Milan in arrivo

L’Inter è pronta a fare cassa in vista della prossima sessione estiva del calciomercato: il tutto grazie ai cugini del Milan

I rossoneri, infatti, hanno individuato nel calciatore il giusto rinforzo per la prossima stagione sportiva. Può sorridere l’amministratore delegato Beppe Marotta che, nel caso di una possibile cessione, è pronto a guadagnare una importante cifra. Per il semplice motivo che la ‘Beneamata’ ha la percentuale su una possibile rivendita dell’atleta.

Stiamo parlando di Michele Di Gregorio, attualmente in forza al Monza, entrato nel mirino del ‘Diavolo’. Sulle sue tracce, però, sono pronte a fiondarsi altri top club che lo stanno osservando con molta ed estrema attenzione.

Inter può sorridere, il Milan sull’ex nerazzurro

Anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori portieri del campionato. Se la scorsa stagione si parlava di una possibile sorpresa, adesso non lo è più. Proprio grazie alle sue parate ha portato i brianzoli nella massima serie per la prima volta nella storia. Iniziato come riserva di Cragno, nelle prime partite ha subito preso il posto da titolare. Tanto è vero che non lo ha più lasciato.

Un vero e proprio bunker della difesa biancorossa. Una pedina fondamentale nel gioco di Palladino che si affida ciecamente al classe ’97. Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate ai grandissimi club pronti a bussare alla porta del Monza di Adriano Galliani. Sia italiani, ma soprattutto esteri. Il Milan ci pensa seriamente, ma solamente nel caso in cui si dovesse verificare una partenza di Mike Maignan.

L’estremo difensore francese non si sta ripetendo come la scorsa stagione, frutto anche degli errori evidenti della retroguardia difensiva. Nonostante ciò, però, il suo continua a farlo. Le richieste per l’ex Lille di certo non mancano. Il Bayern Monaco ed il Manchester United continuano a rimanere alla finestra per lui. Per Di Gregorio, invece, sta per realizzarsi un sogno: ovvero quello di effettuare il grande e tanto atteso salto di qualità.

La vetrina europea lo aspetta. Difficilmente potrà rimanere un altro anno a Monza. Le offerte non tarderanno ad arrivare alla società brianzola. Prima, però, ci tiene a mantenere un impegno: ovvero quello di portare la squadra ad una tranquilla salvezza. Nel caso in cui dovesse arrivare qualcosina in più ben venga. Nel frattempo, però, il Milan lo monitora e l’Inter “spera”.