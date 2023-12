Un altro spagnolo al suo posto: Marquez scaricato

Il futuro di Marc Marquez in MotoGP agita ancora i sonni dei tifosi: in vista un clamoroso affare che lo taglia fuori dai giochi

La prima mossa è stata quella di Marc Marquez e in qualche modo ha sparigliato il mercato. Perché il suo addio alla Honda HRC era in qualche modo scontato, soprattutto dopo una prima parte di stagione disastrosa. Meno però lo era la sua scelta e il fatto che una big del Motomondiale lo ha già scaricato.

Ma andiamo con ordine per capire. Una volta che il campione di Cervera ha deciso di tagliare i ponti con il marchio nipponico dopo undici anni di grandissimi successi, c’erano almeno due opzioni. La prima era puntare sul sicuro cercando un posto in Ducati, semplicemente perché da almeno due anni a questa parte è in assoluto la moto più vincente.

A Borgo Panigale non tutti erano d’accordo sul suo ingaggio, che in effetti è stato portato avanti dal Team Gresini e non dalla Ducati in prima persona. Gigi Dall’Igna, che pure è stato a lungo cercato da Honda, in diverse interviste ha manifestato i suoi dubbi. Ma è anche stato orgoglioso del fatto che un campione come Marquez abbia voluto fortemente salire su una delle sue creature, perché il talento non si discute.

L’altra opzione, molto credibile, era invece KTM che in particolare nel 2023 sotto le redini di Francesco Guidotti, è cresciuta molto. Con l’ingaggio del bicampione mondiale (in Moto3 e ora Moto2) Pedro Acosta il team austriaco ha messo in ghiaccio il futuro ma vuole cominciare a vincere nel presente. E a fine stagione, quando il contratto di Marc con Gresini andrà in scadenza, tornerà alla carica.

Marquez scaricato, l’incredibile rivelazione sul passato che coinvolge anche il futuro: tifosi allibiti

C’è però una terza opzione che fino ad oggi è rimasta sotto traccia ma potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi. Un modo per imitare il suo vecchio nemico Valentino Rossi che fece questa scelta quasi 20 anni fa: lasciare la Honda, sì, ma per andare in Yamaha.

Non succederà nel 2024, eppure in Spagna sono convinti che i giapponesi ci proveranno per rilanciare una moto e in marchio in caduta libera. Strano, per chi ha vinto il Mondiale 2021 con Fabio Quartararo dopo una lunga lotta con Pecco Bagnaia. Ma dallo scorso anno in poi il francese è andato sempre peggio e non per colpa sua, con una moto inguidabile e nettamente meno potente della concorrenza.

Quartararo come altri, Bagnaia su tutti, andrà in scadenza di contratto nel 2024 e così scatta la caccia all’eventuale successore. Il portale catalano ‘ElNacional.cat’ è convinto che il nome di Marc Marquez tornerà di moda anche se probabilmente la prima opzione per Yamaha è Jorge Martin, insoddisfatto per non essere stato promosso nella Ducati Factory.

Il vecchio e il nuovo del movimento spagnolo, quindi, ma con un problema di fondo. Perché i Marquez sono già stati scaricati una volta dal marchio con i 3 Diapason. Nel 2019, come ha svelato di recente un docu-film sulla carriera di Alex Marquez, il fratello minore di Marc stava per essere ingaggiato dai malesi del Team Petronas. La squadra che è stata anche di Rossi a fine carriera puntava su di lui per il futuro.

Ma dal Giappone allora era arrivato un secco no all’affare. Non per colpa di Alex in sé. Piuttosto per quello che era successo tra Marc Marquez e Valentino nel 2015 a Sepang, quando di fatto gli era costato il decimo mondiale. Adesso a Iwata avranno cambiato idea? Difficile immaginarlo.