Belen in lingerie: farfallina in bella vista e pose da urlo

Belen Rodriguez è tornata più carica che mai, il Natale prende una piega decisamente hot con le sue ultime foto.

La soubrette argentina Belen Rodriguez domina la scena sui social. Gli ultimi scatti confermano il grande amore del pubblico, le foto sono irresistibili.

Il momento di grande relax di Belen Rodriguez continua a stupire tutti i fan. La conduttrice argentina sembra essere decisamente in ripresa dopo aver passato momenti non troppo felici che l’avevano anche portata a un dimagrimento eccessivo.

Belen ha ritrovato la voglia di mettersi in mostra, i suoi profili social sono tornati ad essere una meta felice per il pubblico. Gli scatti in intimo sono qualcosa di travolgente, le foto della Rodriguez stanno diventando già virali e diventano un argomento più che discusso per chiudere in maniera hot il 2023.

Belen in intimo, erotismo in primo piano

La conduttrice argentina che non vedremo più a Mediaset sa di essere anche una testimonial d’eccezione, Belen è una figura che ben si sposa con quanti punti a stupire, in questo caso con un noto marchio di intimo. Seduzione in primo piano da mostrare, il pubblico maschile è rimasto letteralmente a bocca aperta per le ultime foto che mostrano la campagna pubblicitaria. Bastano poche ore per diventare virali, Belen in intimo è sbalorditiva.

Il gioco di luci scure ne mette in risalto un fisico perfetto, la sua forza nel sedurre resta in primissimo piano. L’intimo nero esalta così il corpo di Belen Rodriguez, il pubblico ha zoomato senza dubbio e ha scoperto anche come si veda parte del tatuaggio con la farfalla, tanto discusso già dai tempi della scalinata al festival di Sanremo. Belen seduce con mai, la conduttrice argentina è pienamente consapevole della sua carica erotica e sa mostrarla ai massimi livelli.

I dati sui social continuano a premiarla, in Italia è delle vip più seguite. Belen influencer è una sorta di tornado, ha superato i dieci milioni e mezzo di followers sempre con foto che fanno rimanere a bocca aperta i fan. Il pubblico maschile resta estasiato dalla sua bellezza, quello femminile un po’ si divide. Molte sono comunque le ammiratrici, che la seguono anche perché da sempre spunti interessanti al mondo del gossip anche se ora è legata da più di sei mesi al nuovo compagno Elio Lorenzon. Un eventuale proposta di matrimonio potrebbe essere il colpo di scena finale per chiudere un 2023 quanto meno molto movimentato per l’argentina.