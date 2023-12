Berrettini finalmente torna in campo: ecco quando

Il tennista romano Matteo Berrettini lavora al rientro in campo. Importanti aggiornamenti sul suo futuro, arriva l’ufficialità

Il 2023 è stato un grande anno per tutto il movimento tennistico italiano. Dopo 47 lunghi anni l’Italia è tornata a vincere la Coppa Davis, la seconda della sua storia, trascinata da un grande Jannik Sinner. Il giovane talento ha disputato un’annata fantastica, si è tolto numerose soddisfazioni ed è diventato il numero quattro al mondo.

Chi ha Malaga c’era ma solo nelle vesti di spettatore o meglio tifoso in seguito alla squadra è il tennista romano Matteo Berrettini. L’ex numero 6 al mondo ha vissuto una stagione da dimenticare, troppi alti e bassi e una serie di infortuni che lo hanno fatto scivolare molto dietro in classifica. L’ultimo stop agli Us Open e conseguente ritiro (problema alla caviglia) ha concluso anzitempo la stagione e cosi Matteo non ha potuto disputare le finali di Davis. In classifica le cose sono anche peggiori.

Berrettini è attualmente fuori dai primi 90 al mondo e rischia quindi di beccare fin dai primi turni avversari durissimi, teste di serie dei principali tornei mondiali. Sarà sicuramente cosi agli Australian Open dove Matteo potrebbe beccare al primo turno il numero uno al mondo Novak Djokovic o anche lo stesso Jannik Sinner in quello che sarebbe un derby tremendamente beffardo. Per ora il fidanzato di Melissa Satta sta lavorando solo al rientro in campo e intanto sono arrivate le prime ufficialità.

Matteo Berrettini torna in campo, c’è l’ufficialità

Matteo Berrettini è pronto a riprendersi la scena. Il suo obiettivo è tornare il prima possibile nelle prime posizioni, magari quella Top 10 che manca da troppo tempo. Il primo piccolo passo arriverà a gennaio dove Matteo ha già deciso quale sarà il primo torneo della stagione. Berrettini parteciperà infatti alle qualificazioni per il torneo Atp di Brisbane, 250 che al momento non vede l’azzurro nel tabellone principale.

Sicuramente non il massimo per un tennista del suo calibro ma un modo per ripartire e provare a riprendere subito la forma. Brisbane è il torneo dove un altro campione farà il suo rientro: stiamo parlando del fenomeno spagnolo Rafael Nadal, assente dal circuito da diversi mesi. Matteo Berrettini e Rafa Nadal, due destini che si incrociano.

Nelle ultime ore Berrettini ha infatti annunciato il nuovo coach, colui che prenderà il posto del suo storico coach Vincenzo Santopadre. Berrettini ha assunto Francisco Roig come suo nuovo coach, storico membro del super team di Rafael Nadal. Un modo per ripartire nella speranza di trovare un 2024 con nuovi stimoli e nuove grandi vittorie.