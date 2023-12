Valentino Rossi-Marquez, stavolta non si discute: l’ha doppiato

Niente da fare stavolta per Marc Marquez. Valentino Rossi lo ha doppiato in una speciale classifica

Una rivalità che va oltre le carriere sportive, una delle più dure del mondo delle moto. Valentino Rossi e Marc Marquez è stato per anni un binomio letale, i due rivali e nemici, hanno dato spettacolo in sella alle loro moto, ma anche fuori. Non sono mancati negli anni i colpi bassi, i ribaltoni, le clamorose rimonte. Degno opponent del numero 46, lo spagnolo ha più volte insidiato il trono di re di Valentino Rossi, che però in una speciale classifica sembra veramente imprendibile.

Si tratta della classifica punti all-time. Valentino dal canto suo può vantare la bellezza di 21 stagioni consecutive nelle varie competizioni. Dal 2001, quando ha esordito in MotoGp, fino al 2021 quando ha deciso per il ritiro, il campione di Tavullia ha conquistato 4.881 punti complessivi.

Marquez invece, che continua ancora ora a gareggiare, è il pilota più vicino a Rossi, Anche se Dani Pedrosa quest’anno è riuscito ad avvicinarsi. Il divario con quest’ultimo però sembra veramente incolmabile. Marquez rimane il pilota in attività più vicino al primo posto, ma è quarto nella classifica assoluta.

La classifica dei punti all-time e le insidie della Sprint Race

Rimane la possibilità che Marquez colmi il gap negli anni, vista la giovane età. Al momento davanti a lui ci sono Jorge Lorenzo a oltre 2.200 punti da Valentino, ma al quinto posto c’è un altro italiano Dovizioso. Francesco Bagnaia, fresco campione del mondo arriva invece alla tredicesima porzione, ma potrebbe arrivare in top ten già dal prossimo anno. Pecco, insieme alla nuova leva, ha però un’arma in più: la Sprint Race.

Si, perché i piloti ancora in attività potranno usufruire a differenza di quelli già ritirati di ben due competizioni che assegnano punti, ossia la gara della domenica e la gara veloce introdotta nel 2023. Alla lunga è dunque possibile che nonostante i migliaia di punti di distacco, alla fine delle rispettive carriere i giovani possano insidiare il primato assoluto di Valentino Rossi, che oggi sembra però inarrivabile.

Ecco la top ten: Valentino Rossi ITA 4.881; Dani Pedrosa SPA 3.008 2.998; Jorge Lorenzo SPA 2.899; Marc Márquez SPA 2.626 2.588; Andrea Dovizioso ITA 2.583; Casey Stoner AUS 1.815; Nicky Hayden USA 1.698; Maverick Viñales SPA 1.497 1.443; Aleix Espargaró SPA 1.321 1.273 e Loris Capirossi ITA 1.720.