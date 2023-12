Juve, che scambio: affare a centrocampo per i bianconeri

Un club che milita in Premier League vorrebbe acquistare a gennaio una pedina di proprietà della Juventus: addio e colpaccio a centrocampo

La Juventus dà molta importanza ai giovani. Il progetto bianconero si concentrerà soprattutto sui talenti con meno esperienza e che presentano un alto tasso di rivendibilità. Per questo la società ha deciso di affidare l’incarico di Football Director a Cristiano Giuntoli, il quale di giovani talenti se ne intende eccome.

Tra i calciatori di proprietà della ‘Vecchia Signora’ non mancano pedine del genere. Una, però, sta impressionando tutti fuori da Torino, con indosso la maglia del Frosinone targato Eusebio Di Francesco. Il riferimento, ovviamente, è al gioiellino Matias Soulé, il cui cartellino appartiene appunto al club di Exor.

Le doti dell’attaccante argentino non si discutono: indubbiamente deve ancora crescere sotto vari aspetti, ma il classe 2003 dà l’impressione di poter diventare un fuoriclasse assoluto un giorno. La sua tecnica sopraffina, inevitabilmente, stuzzica la fantasia di numerose compagini europee. A questo proposito, in Premier ci sarebbe una società disposta a fare follie per strappare alla Juventus l’ex Velez.

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il Crystal Palace intende prendere Soulé a gennaio e avrebbe già avanzato una sostanziosa offerta da 35 milioni di euro. Insomma, il mercato sull’argentino è a dir poco incandescente. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe anche convincersi a cedere a titolo definitivo il ragazzo di Mar del Plata, però tiene in caldo anche altre soluzioni.

Entrando più nello specifico, i bianconeri potrebbero pure sacrificare uno tra Iling-Junior e Yildiz o magari entrambi, visto che desiderano aumentare il proprio minutaggio sul campo. Ma l’eventuale cessione di Soulé a 35 milioni consentirebbe ai torinesi di tentare immediatamente l’affondo per Teun Koopmeiners, la cui valutazione si attesta proprio intorno alla cifra offerta dal Crystal Palace.

Koopmeiners dall’Atalanta alla Juventus: può arrivare subito ‘grazie’ a Soulé

Da tempo i bianconeri seguono la mezz’ala olandese, che per giunta rappresenta un pallino di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. L’addio dell’argentino consentirebbe alla Juventus di realizzare più facilmente un simile investimento.

Ad ogni modo, l’Atalanta a gennaio opporrebbe sicuramente grande resistenza, perché i bergamaschi non sono disposti a privarsi delle prestazioni di Koopmeiners a stagione in corso. Inoltre, eviterebbero volentieri di rinforzare una rivale italiana. L’affare è tutt’altro che scontato, non a caso la dirigenza bianconera continua a scandagliare il fronte calciomercato in entrata.

Si monitorano varie piste: da Phillips del Manchester City a Sudakov dello Shakhtar Donetsk, passando per Wieffer del Feyenoord. La lista è abbastanza lunga e il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti. L’intreccio Soulé-Koopmeiners è servito.