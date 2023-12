Juve, prestito con obbligo di riscatto: il calciatore ha già accettato

Il calciatore ha accettato la destinazione che porta a Torino, pronto ad arrivare in prestito con obbligo di riscatto

Non può che essere una meravigliosa notizia per Massimiliano Allegri, per la Juventus e per tutto l’ambiente bianconero. Si tratta di un importante colpo di mercato. Una richiesta esplicita da parte del mister livornese. Anche se il discorso verrà rinviato nella prossima finestra di mercato estivo.

Allegri può sorridere: il calciatore ha accettato la destinazione – Sportitalia.it (Foto LaPresse)Sembra che non ci siano più assolutamente dubbi sul fatto che Pierre Emile Hojbjerg vestirà i colori bianconeri. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajesnet.com‘ pare che sia l’atleta che il suo entourage abbiano accettato la destinazione Torino.

Juventus, affare fatto con Hojbjerg: battuta concorrenza di una big

Non è affatto un mistero che il suo nome stesse circolando, da un bel po’ di mesi, nell’ambiente della ‘Vecchia Signora’. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, però, pare che Hojbjerg vestirà la maglia della Juventus. Si tratterebbe di un importante colpo per il centrocampo. Un reparto che i bianconeri devono necessariamente rinforzare per i noti motivi. Il Tottenham, quindi, è pronto a salutarlo. Anche se in estate visto che il suo allenatore, Angelos Postecoglou, non vuole assolutamente privarsi di lui adesso.

Nonostante sia considerato un elemento fondamentale per gli ‘Spurs’, il nativo di Copenaghen pare che sia destinato a lasciare il Regno Unito. Sulle sue tracce era piombato (in maniera anche abbastanza netta e decisa) anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. La destinazione che avrebbe potuto portarlo alla Liga, però, non era tra le sue preferite.

Gli spagnoli ci avevano provato già questa estate, ma senza ottenere alcun tipo di successo. Per il semplice motivo che non volevano spendere troppi soldi per lui. Soldi che, invece, la Juventus è pronta a sborsare e mettere nelle casse degli inglesi. Come annunciato in precedenza si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro.

Allo stesso tempo, però, il ds Cristiano Giuntoli ci proverà in tutti i modi ad ottenere qualche sconto “extra” per uno dei migliori centrocampisti della Premier. La sua carriera, quindi, è pronta a continuare in Italia. Sia l’atleta che il suo entourage sono pienamente convinti della destinazione Serie A. Nel frattempo le trattative tra le due parti continuano. I tifosi non vedono l’ora di poterlo accogliere quanto prima.