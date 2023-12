De Zerbi vuole un giocatore della Juve: il Brighton lo accontenterà a gennaio

Il mercato di gennaio sta per aprire i battenti. La Juventus vuole regalare almeno un innesto a Massimiliano Allegri, ma prima bisogna cedere

Gennaio è ormai dietro l’angolo, così come il relativo mercato. Con l’apertura della sessione invernale molti club faranno in modo di colmare qualche lacuna emersa nel corso della stagione. E anche chi sta disputando una campionato eccellente come la Juventus andrà alla ricerca di qualche rinforzo utile, senza ovviamente spendere cifre folli.

Il capo dell’area tecnica bianconera, Cristiano Giuntoli, è da tempo al lavoro con l’obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri almeno un rinforzo di qualità in vista della seconda parte di stagione. Ma prima di operare in entrata l’ex ds del Napoli dovrà per forza di cose piazzare uno o due elementi considerati ai margini del progetto juventino. Uno di questi potrebbe finire in Premier League, alla corte di Roberto De Zerbi.

Il tecnico del Brighton, che ha appena conquistato la qualificazione agli ottavi di Europa League vincendo il proprio girone, proprio in vista delle sfide a eliminazione diretta ha chiesto alla dirigenza dei Seagulls di poter contare su qualche rinforzo in più. I club inglesi a differenza di quelli italiani non hanno problemi di liquidità: c’è solo da individuare il profilo giusto da inserire in rosa.

Il Brighton avrebbe scelto, su precisa indicazione fornita da De Zerbi, un giovane che milita in Serie A, uno dei migliori prodotti dell’ormai celebre Next Gen della Juventus. L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk del resto è da sempre molto sensibile ai talenti da crescere e valorizzare.

De Zerbi fa ricca la Juventus: pronti 18 milioni per un talento che Allegri non vede più

Il prescelto dal club inglese è Samuel Iling jr, vent’anni compiuti due mesi fa, centrocampista offensivo molto duttile che dopo alcune presenze messe a referto in prima squadra durante la scorsa stagione, è stato quasi messo da parte. Evidentemente Allegri non lo ritiene ancora pronto per il grande salto.

De Zerbi crede molto in questo giovane cresciuto nelle giovanili del Chelsea, tanto da aver convinto i dirigenti del Brighton a spendere la cifra richiesta dalla Juventus, vale a dire 18 milioni di euro. La notizia diffusa da ‘TeamTalk’ è ancora in attesa di conferme, ma se così fosse Giuntoli avrebbe denaro fresco da reinvestire in un centrocampista di qualità. Magari uno tra Kalvin Phillips del Manchester City o, perché no, Lazar Samardzic dell’Udinese.