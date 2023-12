L’ex Inter passa alla rivale: che tradimento a gennaio

Cambio di maglia in Serie A con una vecchia conoscenza dell’Inter pronta ad andare in un club che gioca anche in Champions League. E che potrebbe affrontare i nerazzurri in Supercoppa Italiana

Un ex Inter potrebbe andare in un’altra squadra di prima fascia: il trasferimento potrebbe avvenire già nel corso del calciomercato invernale di inizio 2024. La sessione invernale serve per aggiustare delle cose che non vanno nella rosa.

E questo è proprio ciò che la compagine che sarebbe sul punto di prelevare un ex Inter intende fare, con il ruolo di riferimento che appare scoperto o comunque necessita di avere maggiori garanzie. Del resto ci sono da affrontare tre competizioni stagionali tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Già, questo ex Inter avrebbe la possibilità di fare il suo esordio in Champions se davvero il cambio di maglia dovesse diventare realtà nel corso del prossimo mese di gennaio.

Ci saranno alcuni innesti durante il calciomercato invernale, dai quali però molto probabilmente l’Inter non verrà interessata. L’organico che è stato allestito per Simone Inzaghi finora si è dimostrato praticamente senza alcun tipo di difetto.

Ex Inter, Lorenzo Pirola potrebbe avere una nuova chance

A fare un salto in avanti considerevole potrebbe essere Lorenzo Pirola, attualmente alla Salernitana ma che potrebbe rientrare nel novero delle annunciate cessioni rivelate dal presidente dei granata, Danilo Iervolino.

Il proprietario del sodalizio campano si è detto deluso dall’ultimo posto della sua squadra, incolpando per questo soprattutto i calciatori che già da tempo avrebbero voglia di cambiare aria. Tra questi potrebbe rientrare proprio Lorenzo Pirola.

Cresciuto nel settore giovanile dei nerazzurri, il 21enne centrale di difesa, tra l’altro anche capitano dell’Italia Under 21 con la quale vanta 17 presenze e 3 reti a metà dicembre del 2023, potrebbe approdare alla Lazio allenata da Maurizio Sarri.

Tra l’altro Pirola potrebbe anche incrociare proprio la strada dell’Inter in caso di si prima del 19 gennaio prossimo. Proprio in quel giorno è infatti stato confermato il match Inter-Lazio, valevole per le semifinali della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita, e che assegnerà il primo trofeo stagionale.

Da quest’anno fa il suo esordio la nuova formula a quattro squadre. Le altre due compagini impegnate nel torneo sono Napoli e Fiorentina. Ed ovviamente le vincenti di queste due partite si affronteranno in finale. Le semifinali sono proprio Napoli-Fiorentina il 18 gennaio ed Inter-Lazio il 19. La finale è in calendario per lunedì 22 gennaio 2024.