Lo mandano via gratis: la Juve si tuffa sull’occasione

L’accordo che lo lega al Manchester United non pervarrà al termine del 2025, come si vociferava, bensì i saluti potrebbero essere anticipati di un anno. Idea per la Juve

Il colpo di scena è servito su un piatto d’argento. I media e i vari addetti ai lavori apparivano convinti che l’accordo scritto perdurasse sino al 2025. Invece, se l’atleta in questioni non avrà compiuto la sua partenza nei mesi invernali, sarà libero di dileguarsi senza alcun obbligo contrattuale al sopraggiungere della stagione estiva.

Quest’annata si sta rivelando, per Raphael Varane, un periodo di cupa desolazione sotto i colori del Manchester United; il calciatore transalpino ha a malapena calcato i campi di gioco e non è riuscito a meritarsi la fiducia del tecnico Erik ten Hag.

Sin dal suo approdo alla squadra, le sue performance hanno deviato dalla traiettoria auspicata e ciò lo ha inevitabilmente relegato alla panchina, strappandogli la titolarità nell’undici di partenza. Al punto che giocatori quali Lindelof e Maguire hanno usurpato il suo ruolo in campo.

In virtù di questa intricata vicenda, da settimane si dibatte intensamente sulla sua imminente separazione dalla squadra. E benché si presumesse che Varane arrivasse a scadenza al termine della stagione ventura, la realtà si mostra differente e il termine del suo legame contrattuale si avvicina con celerità.

Occasione per tanti, non per tutti: le ultime su Varane

Il quotidiano ‘AS’ riferisce che Raphael Varane potrebbe salutare durante l’estate del 2024. Contrariamente alle previsioni, il suo accordo potrebbe estinguersi al termine della stagione corrente. Ciò è dovuto a una clausola di proroga contrattuale, inizialmente meramente discrezionale, che il club, per ora, non intende esercitare.

Ergo, se il Manchester United contemplava già la ricerca di un varco d’uscita per l’atleta nel mese di gennaio, ora si configura quasi come una necessità, se desidera conseguire un tornaconto pecuniario sul cartellino del calciatore francese.

In mancanza di ciò, qualora non si dovesse pervenire a un accordo con un altro sodalizio nel corso dell’inverno, Varane si trasformerebbe in un free agent al termine della stagione, vanificando ogni rendimento per i ‘Red Devils’.

Nella corrente stagione, Raphael Varane ha calcato i campi di gioco per soli 735 minuti, un esiguo tributo composto da 8 sfide di Premier League, 4 nell’ambito della Champions League e 1 nella Carabao Cup. A tale magro bottino si aggiunge l’annotazione di un singolo gol messo a referto nel torneo nazionale.

Il Manchester United si mostra refrattario a intraprendere la via dell’opzione per rinnovare il contratto di Varane, giunto alla sua conclusione nel mese di giugno. La Juventus, tuttavia, potrebbe contemplare tale eventualità, benché ponderi attentamente l’aspetto economico. L’alto ingaggio del francese e le sirene arabe potrebbero rappresentare ostacoli importanti, per la Juve, che però potrebbe ponderare l’occasione Varane.