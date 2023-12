Sinner numero uno: l’annuncio accende i tifosi

Jannik Sinner ha trascinato la Nazionale alla conquista della seconda Coppa Davis della storia. Il tennista altoatesino vuole stupire ancora

Ha chiuso il 2023 in uno straordinario crescendo di forma e ora non vuole più fermarsi. Jannik Sinner dopo aver raggiunto la finale delle Atp Finals di Torino e trascinato la Nazionale italiana alla conquista della seconda Coppa Davis della storia è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione.

Un 2024 che si annuncia ancora più ricco di impegni e di aspettative per il ventiduenne tennista altoatesino. Il quarto posto nel Ranking Atp rappresenta allo stesso tempo un punto di arrivo e di partenza: Sinner ha eguagliato il risultato ottenuto da Adriano Panatta nel 1976, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Il nuovo anno ha in programma a metà gennaio un grande appuntamento come gli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam a cui Sinner parteciperà come uno dei principali favoriti, subito a ridosso di Novak Djokovic ma davanti ad altri grandi interpreti come Alcaraz e Medvedev.

È in fondo questo l’ultimo step che manca al talento di San Candido per completare il suo straordinario percorso di crescita, la conquista di uno Slam. C’è chi è sicuro che quest’ultimo gradino verso la gloria sia ormai dietro l’angolo. Il capitano della Nazionale fresca vincitrice dell’Insalatiera d’argento, Filippo Volandri, non ha alcune dubbio al riguardo.

“Sinner diventerà il numero uno del tennis mondiale”, l’annuncio fa impazzire i tifosi

A margine della cerimonia di assegnazione del “Premio ASI Sport&Cultura“, conquistato proprio dalla squadra azzurra che ha trionfato a Malaga, nel rispondere alle domande dei giornalisti presenti Volandri ha parlato dei suoi giocatori più forti e rappresentativi. In primis, proprio di Jannik Sinner.

“Jannik sta lavorando con un impegno straordinario, è un professionista più che esemplare. Il suo obiettivo? Lo sappiamo tutti, quello di arrivare in vetta alla classifica mondiale. Lui vuole diventare il numero uno e ha tutto per farcela“.

Volandri non nutre alcun dubbio sui futuri successi del nostro giovane campione: “Sinner può fare tutto, vincere uno Slam e anche più di uno. Quello che mi piace è che sta lavorando per questo, poi vedremo quanto tempo impiegherà a raggiungere determinati traguardi“. In questi giorni il campione di San Candido si trova in Spagna per allenarsi insieme ai suoi due coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill: nel mirino c’è l’Australia, c’è Melbourne.