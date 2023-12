Panatta-Sinner, l’annuncio lascia di sasso: tifosi increduli

Nonostante i ripetuti inviti verso la critica a non fare confronti, si continua a discutere su chi sia più forte tra Sinner e Adriano Panatta

Chi è più forte, Adriano Panatta o Jannik Sinner? È un quesito che si sente formulare ovunque da mesi e che con ogni probabilità ci porteremo dietro per i prossimi anni come un pesante fardello da risolvere. Lo stesso ex campione degli anni settanta ha in più occasioni ribadito come sia del tutto inutile imbastire confronti tra sè e il ventiduenne talento altoatesino.

Tra l’epoca in cui Panatta riuscì a trionfare nella stessa stagione a Roma e Parigi e questa che vede Sinner tra i grandi protagonisti il tennis è andato incontro a cambiamenti profondi e radicali. A partire dai materiali con cui vengono realizzate le racchette fino ai metodi di allenamento dei giocatori, nulla è come prima.

Tutte ragioni che invitano appassionati e critici ad evitare di mettere a confronto grandi giocatori di periodi così lontani tra loro. Lo stesso Panatta è da sempre prodigo di elogi nei confronti di Sinner, al quale ha augurato anche di recente di vincere il più possibile e di raggiungere quanto prima il vertice del Ranking Atp.

Ma non più tardi di qualche ora fa a rinfocolare una polemica che sembrava in qualche modo sopita è stato un altro Panatta, il fratello minore di Adriano. Stiamo parlando di Claudio Panatta che pur non avendo mai raggiunto le vette del fratello più grande è stato un tennista di livello discreto.

Claudio Panatta ‘boccia’ Sinner: le sue parole fanno infuriare i tifosi

Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Claudio Panatta ha confessato di non aver mai sentito il peso di essere il fratello più piccolo e meno bravo di Adriano: “Adriano era il mio modello. Nulla di ciò che è stato ha mai suscitato la mia gelosia. Mai. Lui giocava un tennis bello e difficile, inimitabile”.

Claudio Panatta, che raggiunse il 46/o posto nel Ranking, considera ancora oggi il fratello Adriano il giocatore italiano più forte e rappresentativo di sempre: “Sinner è fortissimo senza ombra di dubbio ma mio fratello ha reso il tennis popolare in Italia come non lo era mai stato. Come lui non c’è nessuno“.

Un’affermazione dettata senza dubbio dall’affetto, ma che può avere un fondo di verità. Panatta rese il tennis uno sport a diffusione popolare. Forse senza Adriano Panatta non avremmo mai avuto un Sinner.