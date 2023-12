Sorteggio Champions League, Inter e Napoli pescano Atletico Madrid e Barcellona. Lazio, riecco il Bayern

A Nyon, come di consueto nel lunedì dopo la fine della fase a gironi (l’ultima della storia), è andato in scena il sorteggio di Champions League. Protagoniste le tre italiane che hanno superato il girone: Inter, Napoli e Lazio. Le tre formazioni della Serie A dalla seconda fascia hanno vissuto questo sorteggio con alterne fortune.

OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE, L’INTER TROVA IL CHOLO SIMEONE

Per l’Inter l’urna di Nyon è stata piuttosto clemente, nonostante i nerazzurri partissero dalla seconda fascia. La squadra di Simone Inzaghi incrocerà l’Atletico Madrid dell’ex calciatore nerazzurro Diego Simeone. Un sorteggio, come detto, tutto sommato fortunato per la squadra meneghina che ha pescato una delle squadre meno quotate del lotto della prima fascia. L’Atletico Madrid non attraversa un buon momento, sconfitto nel weekend dall’Athletic Bilbao, al momento vede il suo quarto posto minacciato proprio dai baschi.

Per l’Inter non è un avversario comodo l’Atletico. I Colchoneros sono una squadra arcigna che non permetterà ai nerazzurri di sfruttare gli spazi in campo aperto. Tuttavia, con un Lautaro Martinez in una stagione straordinaria, i nerazzurri possono passare tranquillamente e andare ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, peraltro ex compagno del Cholo alla Lazio, può continuare a sognare di tornare in finale come a giugno.

NAPOLI, COL BARCELLONA PUOI FARE L’IMPRESA

Un anno dopo aver superato per la prima volta l’ottavo di finale di Champions League, il Napoli pesca dall’urna degli ottavi il Barcellona. La squadra di Walter Mazzarri ha di fronte una possibilità storica: tornare ai quarti di finale, battendo il Barcellona. I Campioni d’Italia stanno lentamente ritrovando la miglior forma fisica e psicologica. E a febbraio potrebbe essere “tornata sé stessa”. La formazione partenopea può farsi forza della sua grande forza in attacco opposta alla difesa friabile del Barça 23/24.

Per il Barcellona l’avversario Napoli è un avversario ostico. Rispetto allo scorso anno, il Barça è una formazione meno solida e vede un Robert Lewandowski in difficoltà. Sarà una gara complicata, ma Walter Mazzarri potrebbe finalmente superare una sfida a eliminazione diretta di Champions League.

LA LAZIO TORNA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE E RITROVA IL BAYERN

Come accaduto nella stagione 2020/21, la Lazio ritrova il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. Maurizio Sarri avrebbe voluto il Barcellona, ma si dovrà accontentare di una squadra altrettanto, se non più forte. Nonostante i bavaresi siano lontani da quelli delle migliori stagioni, per i biancocelesti la sfida è ostica, se non proibitiva. Come se non bastasse, i biancocelesti stanno vivendo una stagione molto negativa, tanto che in campionato sono addirittura a -7 dal quarto posto.

Nella sfida della stagione 20/21, la squadra al tempo allenata da Simone Inzaghi si arrese di fronte alla stella emergente di Jamal Musiala e la prorompente forza dei bavaresi. Alla fine terminò 6-2 la doppia sfida: 1-4 all’Olimpico e 2-1 all’Allianz Arena.